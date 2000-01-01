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أعلى النظام البيئي متعدد الأضلاع التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع النظام البيئي متعدد الأضلاع. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,910.25
+0.03%
+1.18%
+2.07%
$ 230.48B
$ 90.91K
2
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00078
0.00%
-0.02%
0.00%
$ 74.86B
$ 57.24M
3
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,480.89
+0.28%
+1.85%
+1.53%
$ 7.50B
$ 1.32
4
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.55
+0.41%
+1.09%
+11.51%
$ 6.28B
$ 36.93K
5
Aave v3 WETH
Aave v3 WETH
AWETH
$ 1,907.11
0.00%
+0.01%
+2.06%
$ 4.60B
--
6
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.998932
+0.01%
0.00%
-0.01%
$ 4.06B
$ 78.26M
7
PayPal USD
PayPal USD
PYUSD
$ 0.999709
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.76B
$ 58.96M
8
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BUIDL
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.76B
--
9
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6.347
+0.13%
-0.22%
+1.28%
$ 2.74B
$ 33.42K
10
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.3
+0.15%
-0.36%
-11.57%
$ 2.05B
$ 84.53K
11
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 87.97
+0.02%
+1.16%
-0.07%
$ 1.35B
$ 923.57
12
Polygon Ecosystem
Polygon Ecosystem
POL
$ 0.07966
-0.24%
+4.98%
+5.58%
$ 841.07M
$ 2.08M
13
Rocket Pool ETH
Rocket Pool ETH
RETH
$ 2,227.84
+0.13%
+0.01%
+1.31%
$ 713.26M
$ 196.47K
14
TrueUSD
TrueUSD
TUSD
$ 0.9991
-0.01%
-0.01%
+0.19%
$ 494.02M
$ 6.35K
15
Nexo
Nexo
NEXO
$ 0.7071
+0.41%
+0.44%
-2.56%
$ 457.21M
$ 131.44K
16
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 64,264
+0.10%
+0.02%
+1.59%
$ 418.06M
$ 36.79K
17
Curve
Curve
CRV
$ 0.2468
-0.40%
-2.30%
-7.41%
$ 373.42M
$ 2.35M
18
Coinbase Wrapped Staked ETH
Coinbase Wrapped Staked ETH
CBETH
$ 2,170.33
-0.02%
+0.01%
+1.86%
$ 359.27M
$ 8.50M
19
OFFICIAL TRUMP
OFFICIAL TRUMP
TRUMP
$ 1.406
-0.07%
-1.13%
-5.26%
$ 333.33M
$ 509.96K
20
tBTC
tBTC
TBTC
$ 64,305
+0.05%
+0.02%
+1.60%
$ 289.24M
$ 3.17M
21
LayerZero
LayerZero
ZRO
$ 0.7713
+0.08%
+0.99%
-9.98%
$ 265.37M
$ 314.86K
22
Terra Classic
Terra Classic
LUNC
$ 0.00004784
+0.17%
-0.33%
-8.37%
$ 263.99M
$ 1.70B
23
Lido DAO
Lido DAO
LDO
$ 0.3045
-0.03%
-0.39%
+5.00%
$ 256.47M
$ 318.56K
24
AUSD
AUSD
AUSD
$ 0.99914
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 215.16M
$ 6.49M
25
crvUSD
crvUSD
CRVUSD
$ 0.998969
-0.01%
0.00%
-0.03%
$ 214.24M
$ 10.78M
26
Bonk
Bonk
BONK
$ 0.000002322
+0.04%
-0.85%
+1.26%
$ 204.76M
$ 63.25B
27
APE and PEPE
APE and PEPE
APEPE
$ 0.0000009268
+0.04%
+0.39%
+0.52%
$ 194.61M
$ 131.69B
28
Compound
Compound
COMP
$ 17.89
+2.13%
+9.57%
+9.30%
$ 177.50M
$ 3.73K
29
Polymarket USD
Polymarket USD
PUSD
$ 0.999459
-0.01%
0.00%
-0.15%
$ 174.15M
$ 43.63K
30
Spiko Amundi Overnight Swap Fund
Spiko Amundi Overnight Swap Fund
SAFO
$ 1.018
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 146.24M
--
31
Graph Token
Graph Token
GRT
$ 0.01342
-0.74%
-0.96%
-2.90%
$ 145.31M
$ 4.90M
32
Telcoin
Telcoin
TEL
$ 0.001412
-0.21%
-2.76%
-6.74%
$ 135.56M
$ 82.80M
33
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0.06357
-0.17%
-0.20%
-2.84%
$ 126.20M
$ 885.54K
34
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0.1242
0.00%
+0.24%
-2.81%
$ 124.60M
$ 1.18M
35
Genius
Genius
GENIUS
$ 0.36909
+0.46%
-0.78%
-1.91%
$ 123.52M
$ 193.35K
36
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4,392.52
-0.09%
+0.01%
+0.95%
$ 120.09M
$ 12.76M
37
Frax Ether
Frax Ether
FRXETH
$ 1,903.75
+0.11%
+0.01%
+2.08%
$ 118.06M
$ 193.08K
38
$ 0.03941
-0.51%
-0.93%
-1.23%
$ 115.65M
$ 1.99M
39
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.999818
-0.01%
0.00%
+0.04%
$ 112.70M
$ 2.67M
40
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.07482
+0.19%
+2.37%
+1.51%
$ 102.65M
$ 3.09M
41
Apollo Diversified Credit Securitize Fund
Apollo Diversified Credit Securitize Fund
ACRED
$ 1,109.35
+0.03%
0.00%
+0.33%
$ 95.38M
--
42
Stargate Finance
Stargate Finance
STG
$ 0.1419
+0.14%
-1.19%
+1.36%
$ 93.66M
$ 398.20K
43
Instadapp
Instadapp
FLUID
$ 1.1548
0.00%
-3.26%
-1.05%
$ 90.88M
$ 631.50
44
BAT
BAT
BAT
$ 0.0587
0.00%
-1.84%
-6.61%
$ 87.77M
$ 947.81K
45
GEODNET
GEODNET
GEOD
$ 0.1953
+0.05%
-3.89%
-2.98%
$ 86.35M
$ 490.61K
46
Staked Frax Ether
Staked Frax Ether
SFRXETH
$ 2,213.58
-0.01%
+0.01%
+2.35%
$ 82.37M
$ 40.62
47
Matrixdock Gold
Matrixdock Gold
XAUM
$ 4,398.51
-0.08%
+0.01%
+0.81%
$ 71.83M
$ 386.31K
48
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 1,948.9
-0.14%
-0.72%
+0.50%
$ 69.74M
$ 32.55
49
STAU
STAU
STAU
$ 0.00684365
-0.28%
+0.05%
+5.26%
$ 68.45M
$ 436.62K
50
SNX
SNX
SNX
$ 0.1976
+0.10%
-0.60%
-2.27%
$ 68.15M
$ 334.48K

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة النظام البيئي متعدد الأضلاع ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
النظام البيئي متعدد الأضلاع تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 527 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $350.56B.
ما هو التوكن النظام البيئي متعدد الأضلاع الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين النظام البيئي متعدد الأضلاع التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر LUCHOW أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 174.30% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة النظام البيئي متعدد الأضلاع الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 527 النظام البيئي متعدد الأضلاع التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة النظام البيئي متعدد الأضلاع الشائعة ETH, USDC, WBTC. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة النظام البيئي متعدد الأضلاع ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة النظام البيئي متعدد الأضلاع حوالي $350.56B. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع النظام البيئي متعدد الأضلاع ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.