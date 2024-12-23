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سعر AUSD (AUSD) المباشر لليوم هو USD 0.997947 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 16.78M . يتم تحديث سعر AUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق AUSD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.51M - تغيير سعر AUSD خلال اليوم هو -0.07% - لديه عرض متداول بقيمة USD 16.87M

أداء سعر AUSD (AUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر AUSD مقابل USD هو $ -0.000712533929531 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر AUSD مقابل USD هو $ -0.0001711479 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر AUSD مقابل USD هو $ -0.0018816290 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر AUSD مقابل USD هو $ -0.001778638097547 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000712533929531 -0.07% 30 يوم $ -0.0001711479 -0.01% 60 يوم $ -0.0018816290 -0.18% 90 يوم $ -0.001778638097547 -0.17%

تحليل سعر AUSD (AUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر AUSD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.996457$ 0.996457 $ 0.996457 24 ساعة مرتفع $ 1.002$ 1.002 $ 1.002 عالية طوال الوقت $ 1.022$ 1.022 $ 1.022 تغير السعر (1 ساعة) -0.26% تغير السعر (1يوم) -0.07% تغير السعر (7 أيام) -0.08%

معلومات سوق AUSD (AUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: