سعر Staked Frax Ether (SFRXETH)
سعر Staked Frax Ether (SFRXETH) المباشر لليوم هو USD 3,635.54. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 369.11M. يتم تحديث سعر SFRXETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Staked Frax Ether الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.81K
- تغيير سعر Staked Frax Ether خلال اليوم هو -1.24%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 101.48K
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خلال اليوم، كان سعر Staked Frax Ether مقابل USD هو $ -45.914166237165 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Staked Frax Ether مقابل USD هو $ +11.4544958780 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Staked Frax Ether مقابل USD هو $ +1,148.1238910240 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Staked Frax Ether مقابل USD هو $ +734.421554327785 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -45.914166237165
|-1.24%
|30 يوم
|$ +11.4544958780
|+0.32%
|60 يوم
|$ +1,148.1238910240
|+31.58%
|90 يوم
|$ +734.421554327785
|+25.32%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Staked Frax Ether: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.94%
-1.24%
-15.63%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Staked Frax Ether is the vault token that accrues all proof of stake rewards of ETH validators run by Frax Finance protocol. sfrxETH is ERC4626 compliant and a non-rebasing, interest bearing token.
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