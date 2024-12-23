احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SFRXETH مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SFRXETH.

سعر Staked Frax Ether (SFRXETH) المباشر لليوم هو USD 3,635.54 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 369.11M . يتم تحديث سعر SFRXETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Staked Frax Ether الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.81K - تغيير سعر Staked Frax Ether خلال اليوم هو -1.24% - لديه عرض متداول بقيمة USD 101.48K

أداء سعر Staked Frax Ether (SFRXETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Staked Frax Ether مقابل USD هو $ -45.914166237165 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Staked Frax Ether مقابل USD هو $ +11.4544958780 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Staked Frax Ether مقابل USD هو $ +1,148.1238910240 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Staked Frax Ether مقابل USD هو $ +734.421554327785 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -45.914166237165 -1.24% 30 يوم $ +11.4544958780 +0.32% 60 يوم $ +1,148.1238910240 +31.58% 90 يوم $ +734.421554327785 +25.32%

تحليل سعر Staked Frax Ether (SFRXETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Staked Frax Ether: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 3,569.33$ 3,569.33 $ 3,569.33 24 ساعة مرتفع $ 3,744.58$ 3,744.58 $ 3,744.58 عالية طوال الوقت $ 7,545.09$ 7,545.09 $ 7,545.09 تغير السعر (1 ساعة) +0.94% تغير السعر (1يوم) -1.24% تغير السعر (7 أيام) -15.63%

معلومات سوق Staked Frax Ether (SFRXETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: