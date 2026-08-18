سعر Spiko Amundi Overnight Swap Fund اليوم

السعر المباشر لمشروع Spiko Amundi Overnight Swap Fund (SAFO) اليوم هو $ 1.018، مع تغير بنسبة 0.01% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SAFO الحالي إلى USD هو $ 1.018 لكل SAFO.

يحتل Spiko Amundi Overnight Swap Fund حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 146,238,495، مع عرض متداول قدره 143.72M SAFO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SAFO بين $ 1.017 (أدنى) و$ 1.018 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.018، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1.015.

على المدى القصير، تحرك SAFO بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و+0.08% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 0.00.

معلومات سوق Spiko Amundi Overnight Swap Fund (SAFO)

القيمة السوقية $ 146.24M$ 146.24M $ 146.24M الحجم (24 ساعة) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 146.24M$ 146.24M $ 146.24M إمداد دورة التداول 143.72M 143.72M 143.72M إجمالي العرض 143,715,709.77853 143,715,709.77853 143,715,709.77853

القيمة السوقية الحالية لـ Spiko Amundi Overnight Swap Fund هي $ 146.24M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 0.00. العرض المتداول لـ SAFO يبلغ 143.72M، مع إجمالي عرض 143715709.77853. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 146.24M.