سعر Spiko Amundi Overnight Swap Fund (SAFO)
السعر المباشر لمشروع Spiko Amundi Overnight Swap Fund (SAFO) اليوم هو $ 1.018، مع تغير بنسبة 0.01% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SAFO الحالي إلى USD هو $ 1.018 لكل SAFO.
يحتل Spiko Amundi Overnight Swap Fund حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 146,238,495، مع عرض متداول قدره 143.72M SAFO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SAFO بين $ 1.017 (أدنى) و$ 1.018 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.018، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1.015.
على المدى القصير، تحرك SAFO بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و+0.08% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 0.00.
القيمة السوقية الحالية لـ Spiko Amundi Overnight Swap Fund هي $ 146.24M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 0.00. العرض المتداول لـ SAFO يبلغ 143.72M، مع إجمالي عرض 143715709.77853. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 146.24M.
0.00%
+0.01%
+0.08%
+0.08%
خلال اليوم، كان سعر Spiko Amundi Overnight Swap Fund مقابل USD هو $ +0.000111 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Spiko Amundi Overnight Swap Fund مقابل USD هو $ +0.0032326590 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Spiko Amundi Overnight Swap Fund مقابل USD هو $ +0.0063238160 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Spiko Amundi Overnight Swap Fund مقابل USD هو $ +0.000446 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.000111
|+0.01%
|30 يوم
|$ +0.0032326590
|+0.32%
|60 يوم
|$ +0.0063238160
|+0.62%
|90 يوم
|$ +0.000446
|+0.00%
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Spiko Amundi Overnight Swap Fund نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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ما هو السعر الحالي لـ Spiko Amundi Overnight Swap Fund في البث المباشر؟
يبلغ سعر Spiko Amundi Overnight Swap Fund $1.018، مسجلًا تحركًا في السعر بنسبة 0.01% خلال الـ 24 ساعة الماضية.
كم تبلغ حركة التداول اليومية المتاحة؟
تم تداول ما مجموعه $-- عبر بورصات رئيسية، مما يشير إلى مشاركة نشطة في السوق وسيولة مستمرة.
ما مدى سيولة سوق SAFO؟
يعكس درجة السيولة التي تبلغ --/100 مدى عمق كتب الأوامر، وكفاءة تنفيذ الطلبات الكبيرة، وضيق فروق الأسعار على أزواج التداول الرئيسية.
ماذا يدل نطاق التداول اليومي؟
يبرز التحرك السعري بين $1.017 و$1.018 مستويات التقلبات الحالية والزخم داخل اليوم.
ما هو الترتيب الحالي لـ Spiko Amundi Overnight Swap Fund في السوق؟
يحتل حاليًا المرتبة #197، مدعومًا برسملة سوقية تبلغ $146238495.
ما دور المعروض في استقرار السعر؟
يؤثر المعروض المتداول من رموز 143715709.77853 بشكل مباشر على سلوك السعر، خاصة في فترات الطلب المرتفع أو الندرة.
ما العوامل التي تؤثر على ملف سيولة Spiko Amundi Overnight Swap Fund؟
تعتمد السيولة على نشاط صانعي السوق، وتنوع أزواج التداول، وعمق البورصة، ومشاركة النظام البيئي لشبكة --.
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
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