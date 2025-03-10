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سعر Frax USD (FRXUSD) المباشر لليوم هو USD 0.998506 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 84.99M . يتم تحديث سعر FRXUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Frax USD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.49M - تغيير سعر Frax USD خلال اليوم هو +0.06% - لديه عرض متداول بقيمة USD 85.12M

أداء سعر Frax USD (FRXUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Frax USD مقابل USD هو $ +0.00062828 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Frax USD مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Frax USD مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Frax USD مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00062828 +0.06% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Frax USD (FRXUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Frax USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.997457$ 0.997457 $ 0.997457 24 ساعة مرتفع $ 0.998606$ 0.998606 $ 0.998606 عالية طوال الوقت $ 1.004$ 1.004 $ 1.004 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) +0.06% تغير السعر (7 أيام) +0.32%

معلومات سوق Frax USD (FRXUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: