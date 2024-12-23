سعر crvUSD (CRVUSD)
سعر crvUSD (CRVUSD) المباشر لليوم هو USD 0.997986. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 77.74M. يتم تحديث سعر CRVUSD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق crvUSD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 36.65M
- تغيير سعر crvUSD خلال اليوم هو -0.20%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 77.87M
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خلال اليوم، كان سعر crvUSD مقابل USD هو $ -0.0020338433321481 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر crvUSD مقابل USD هو $ -0.0006820236 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر crvUSD مقابل USD هو $ +0.0007308251 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر crvUSD مقابل USD هو $ -0.00215380120839 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0020338433321481
|-0.20%
|30 يوم
|$ -0.0006820236
|-0.06%
|60 يوم
|$ +0.0007308251
|+0.07%
|90 يوم
|$ -0.00215380120839
|-0.21%
اكتشف أحدث تحليلات سعر crvUSD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.02%
-0.20%
-0.07%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
crvUSD is a collateralized-debt-position (CDP) stablecoin pegged to the US Dollar
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|1 CRVUSD إلى AUD
A$1.58679774
|1 CRVUSD إلى GBP
￡0.78840894
|1 CRVUSD إلى EUR
€0.9480867
|1 CRVUSD إلى USD
$0.997986
|1 CRVUSD إلى MYR
RM4.490937
|1 CRVUSD إلى TRY
₺35.10914748
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Rp16,096.54613358
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₱58.72149624
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￡E.50.76754782
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R$6.06775488
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C$1.42711998
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৳118.77031386
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Bs50.897286
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Rs276.67165878
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₸521.95665786
|1 CRVUSD إلى THB
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|1 CRVUSD إلى TWD
NT$32.56428318
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Fr0.88820754
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HK$7.75435122
|1 CRVUSD إلى MAD
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