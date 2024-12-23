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سعر crvUSD (CRVUSD)

USD

مخطط سعر crvUSD (CRVUSD) المباشر

$0.998436
$0.998436$0.998436
-0.10%(1D)

سعر crvUSD (CRVUSD) لليوم

سعر crvUSD (CRVUSD) المباشر لليوم هو USD 0.997986. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 77.74M. يتم تحديث سعر CRVUSD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق crvUSD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 36.65M
- تغيير سعر crvUSD خلال اليوم هو -0.20%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 77.87M

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أداء سعر crvUSD (CRVUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر crvUSD مقابل USD هو $ -0.0020338433321481 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر crvUSD مقابل USD هو $ -0.0006820236 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر crvUSD مقابل USD هو $ +0.0007308251 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر crvUSD مقابل USD هو $ -0.00215380120839 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0020338433321481-0.20%
30 يوم$ -0.0006820236-0.06%
60 يوم$ +0.0007308251+0.07%
90 يوم$ -0.00215380120839-0.21%

تحليل سعر crvUSD (CRVUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر crvUSD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0.988433
$ 0.988433$ 0.988433

$ 1.005
$ 1.005$ 1.005

$ 1.11
$ 1.11$ 1.11

+0.02%

-0.20%

-0.07%

معلومات سوق crvUSD (CRVUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 77.74M
$ 77.74M$ 77.74M

$ 36.65M
$ 36.65M$ 36.65M

77.87M
77.87M 77.87M

ما هو crvUSD ( CRVUSD )

crvUSD is a collateralized-debt-position (CDP) stablecoin pegged to the US Dollar

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المصدر crvUSD (CRVUSD)

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عملة CRVUSD إلى العملات المحلية

1 CRVUSD إلى AUD
A$1.58679774
1 CRVUSD إلى GBP
0.78840894
1 CRVUSD إلى EUR
0.9480867
1 CRVUSD إلى USD
$0.997986
1 CRVUSD إلى MYR
RM4.490937
1 CRVUSD إلى TRY
35.10914748
1 CRVUSD إلى JPY
¥156.15486942
1 CRVUSD إلى RUB
102.56302122
1 CRVUSD إلى INR
84.76893084
1 CRVUSD إلى IDR
Rp16,096.54613358
1 CRVUSD إلى PHP
58.72149624
1 CRVUSD إلى EGP
￡E.50.76754782
1 CRVUSD إلى BRL
R$6.06775488
1 CRVUSD إلى CAD
C$1.42711998
1 CRVUSD إلى BDT
118.77031386
1 CRVUSD إلى NGN
1,544.86236828
1 CRVUSD إلى UAH
41.68587522
1 CRVUSD إلى VES
Bs50.897286
1 CRVUSD إلى PKR
Rs276.67165878
1 CRVUSD إلى KZT
521.95665786
1 CRVUSD إلى THB
฿34.12114134
1 CRVUSD إلى TWD
NT$32.56428318
1 CRVUSD إلى CHF
Fr0.88820754
1 CRVUSD إلى HKD
HK$7.75435122
1 CRVUSD إلى MAD
.د.م9.99981972