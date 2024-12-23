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سعر crvUSD (CRVUSD) المباشر لليوم هو USD 0.997986 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 77.74M . يتم تحديث سعر CRVUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق crvUSD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 36.65M - تغيير سعر crvUSD خلال اليوم هو -0.20% - لديه عرض متداول بقيمة USD 77.87M

أداء سعر crvUSD (CRVUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر crvUSD مقابل USD هو $ -0.0020338433321481 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر crvUSD مقابل USD هو $ -0.0006820236 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر crvUSD مقابل USD هو $ +0.0007308251 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر crvUSD مقابل USD هو $ -0.00215380120839 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0020338433321481 -0.20% 30 يوم $ -0.0006820236 -0.06% 60 يوم $ +0.0007308251 +0.07% 90 يوم $ -0.00215380120839 -0.21%

تحليل سعر crvUSD (CRVUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر crvUSD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.988433$ 0.988433 $ 0.988433 24 ساعة مرتفع $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 عالية طوال الوقت $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 تغير السعر (1 ساعة) +0.02% تغير السعر (1يوم) -0.20% تغير السعر (7 أيام) -0.07%

معلومات سوق crvUSD (CRVUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: