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سعر Frax Ether (FRXETH) المباشر لليوم هو USD 3,308.37 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 492.09M . يتم تحديث سعر FRXETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Frax Ether الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 336.73K - تغيير سعر Frax Ether خلال اليوم هو -0.40% - لديه عرض متداول بقيمة USD 148.74K

أداء سعر Frax Ether (FRXETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Frax Ether مقابل USD هو $ -13.60359975245 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Frax Ether مقابل USD هو $ +28.1330551320 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Frax Ether مقابل USD هو $ +1,048.6173159930 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Frax Ether مقابل USD هو $ +646.9081049497455 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -13.60359975245 -0.40% 30 يوم $ +28.1330551320 +0.85% 60 يوم $ +1,048.6173159930 +31.70% 90 يوم $ +646.9081049497455 +24.31%

تحليل سعر Frax Ether (FRXETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Frax Ether: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 3,205.14$ 3,205.14 $ 3,205.14 24 ساعة مرتفع $ 3,389.73$ 3,389.73 $ 3,389.73 عالية طوال الوقت $ 4,084.25$ 4,084.25 $ 4,084.25 تغير السعر (1 ساعة) +2.03% تغير السعر (1يوم) -0.40% تغير السعر (7 أيام) -14.92%

معلومات سوق Frax Ether (FRXETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: