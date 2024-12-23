سعر Frax Ether (FRXETH)
سعر Frax Ether (FRXETH) المباشر لليوم هو USD 3,308.37. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 492.09M. يتم تحديث سعر FRXETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Frax Ether الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 336.73K
- تغيير سعر Frax Ether خلال اليوم هو -0.40%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 148.74K
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خلال اليوم، كان سعر Frax Ether مقابل USD هو $ -13.60359975245 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Frax Ether مقابل USD هو $ +28.1330551320 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Frax Ether مقابل USD هو $ +1,048.6173159930 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Frax Ether مقابل USD هو $ +646.9081049497455 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -13.60359975245
|-0.40%
|30 يوم
|$ +28.1330551320
|+0.85%
|60 يوم
|$ +1,048.6173159930
|+31.70%
|90 يوم
|$ +646.9081049497455
|+24.31%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Frax Ether: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.03%
-0.40%
-14.92%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
frxETH is a liquid staking derivative issued by Frax Finance protocol. Each frxETH is backed by at least 1 ETH in validator nodes at all times.
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