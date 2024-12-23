سعر Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH)
سعر Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) المباشر لليوم هو USD 3,569.91. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 585.03M. يتم تحديث سعر CBETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Coinbase Wrapped Staked ETH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 29.00M
- تغيير سعر Coinbase Wrapped Staked ETH خلال اليوم هو -1.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 163.49K
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خلال اليوم، كان سعر Coinbase Wrapped Staked ETH مقابل USD هو $ -36.725514580032 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Coinbase Wrapped Staked ETH مقابل USD هو $ +11.8906562280 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Coinbase Wrapped Staked ETH مقابل USD هو $ +1,113.9668540940 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Coinbase Wrapped Staked ETH مقابل USD هو $ +710.891816482011 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -36.725514580032
|-1.01%
|30 يوم
|$ +11.8906562280
|+0.33%
|60 يوم
|$ +1,113.9668540940
|+31.20%
|90 يوم
|$ +710.891816482011
|+24.86%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Coinbase Wrapped Staked ETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.12%
-1.01%
-15.47%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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