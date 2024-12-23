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سعر Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) المباشر لليوم هو USD 3,569.91 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 585.03M . يتم تحديث سعر CBETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Coinbase Wrapped Staked ETH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 29.00M - تغيير سعر Coinbase Wrapped Staked ETH خلال اليوم هو -1.01% - لديه عرض متداول بقيمة USD 163.49K

أداء سعر Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Coinbase Wrapped Staked ETH مقابل USD هو $ -36.725514580032 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Coinbase Wrapped Staked ETH مقابل USD هو $ +11.8906562280 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Coinbase Wrapped Staked ETH مقابل USD هو $ +1,113.9668540940 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Coinbase Wrapped Staked ETH مقابل USD هو $ +710.891816482011 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -36.725514580032 -1.01% 30 يوم $ +11.8906562280 +0.33% 60 يوم $ +1,113.9668540940 +31.20% 90 يوم $ +710.891816482011 +24.86%

تحليل سعر Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Coinbase Wrapped Staked ETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 3,497.29$ 3,497.29 $ 3,497.29 24 ساعة مرتفع $ 3,676.46$ 3,676.46 $ 3,676.46 عالية طوال الوقت $ 4,434.57$ 4,434.57 $ 4,434.57 تغير السعر (1 ساعة) +1.12% تغير السعر (1يوم) -1.01% تغير السعر (7 أيام) -15.47%

معلومات سوق Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: