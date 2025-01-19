سعر Aave v3 WETH (AWETH)
سعر Aave v3 WETH (AWETH) المباشر لليوم هو USD 3,297.1. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AWETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aave v3 WETH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Aave v3 WETH خلال اليوم هو -1.95%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر AWETH مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر AWETH.
خلال اليوم، كان سعر Aave v3 WETH مقابل USD هو $ -65.834061 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aave v3 WETH مقابل USD هو $ -107.0357355600 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aave v3 WETH مقابل USD هو $ +211.7090989700 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aave v3 WETH مقابل USD هو $ +563.5365 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -65.834061
|-1.95%
|30 يوم
|$ -107.0357355600
|-3.24%
|60 يوم
|$ +211.7090989700
|+6.42%
|90 يوم
|$ +563.5365
|+20.62%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aave v3 WETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.07%
-1.95%
+0.42%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 AWETH إلى AUD
A$5,308.331
|1 AWETH إلى GBP
￡2,703.622
|1 AWETH إلى EUR
€3,198.187
|1 AWETH إلى USD
$3,297.1
|1 AWETH إلى MYR
RM14,836.95
|1 AWETH إلى TRY
₺116,816.253
|1 AWETH إلى JPY
¥515,237.817
|1 AWETH إلى RUB
₽337,919.779
|1 AWETH إلى INR
₹285,462.918
|1 AWETH إلى IDR
Rp54,050,811.024
|1 AWETH إلى PHP
₱193,045.205
|1 AWETH إلى EGP
￡E.166,173.84
|1 AWETH إلى BRL
R$20,112.31
|1 AWETH إلى CAD
C$4,747.824
|1 AWETH إلى BDT
৳400,597.65
|1 AWETH إلى NGN
₦5,135,661.873
|1 AWETH إلى UAH
₴138,840.881
|1 AWETH إلى VES
Bs178,043.4
|1 AWETH إلى PKR
Rs919,165.538
|1 AWETH إلى KZT
₸1,750,034.738
|1 AWETH إلى THB
฿113,387.269
|1 AWETH إلى TWD
NT$108,441.619
|1 AWETH إلى CHF
Fr3,000.361
|1 AWETH إلى HKD
HK$25,651.438
|1 AWETH إلى MAD
.د.م33,102.884