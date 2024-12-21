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سعر tBTC (TBTC) المباشر لليوم هو USD 97,144 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 448.56M . يتم تحديث سعر TBTC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق tBTC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 25.04M - تغيير سعر tBTC خلال اليوم هو -1.03% - لديه عرض متداول بقيمة USD 4.62K

أداء سعر tBTC (TBTC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر tBTC مقابل USD هو $ -1,011.64957135683 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر tBTC مقابل USD هو $ +3,897.7864272000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر tBTC مقابل USD هو $ +43,040.0960624000 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر tBTC مقابل USD هو $ +33,821.52436746421 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -1,011.64957135683 -1.03% 30 يوم $ +3,897.7864272000 +4.01% 60 يوم $ +43,040.0960624000 +44.31% 90 يوم $ +33,821.52436746421 +53.41%

تحليل سعر tBTC (TBTC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر tBTC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 92,150$ 92,150 $ 92,150 24 ساعة مرتفع $ 98,713$ 98,713 $ 98,713 عالية طوال الوقت $ 107,841$ 107,841 $ 107,841 تغير السعر (1 ساعة) +0.71% تغير السعر (1يوم) -1.03% تغير السعر (7 أيام) -3.70%

معلومات سوق tBTC (TBTC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: