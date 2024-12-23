سعر SuperVerse (SUPER)
سعر SuperVerse (SUPER) المباشر لليوم هو USD 1.49. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 676.11M. يتم تحديث سعر SUPER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SuperVerse الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 33.55M
- تغيير سعر SuperVerse خلال اليوم هو -2.39%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 451.69M
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خلال اليوم، كان سعر SuperVerse مقابل USD هو $ -0.036474027350777 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SuperVerse مقابل USD هو $ +0.3142541120 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SuperVerse مقابل USD هو $ +0.1761983110 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SuperVerse مقابل USD هو $ +0.5074577041638924 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.036474027350777
|-2.39%
|30 يوم
|$ +0.3142541120
|+21.09%
|60 يوم
|$ +0.1761983110
|+11.83%
|90 يوم
|$ +0.5074577041638924
|+51.65%
اكتشف أحدث تحليلات سعر SuperVerse: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.48%
-2.39%
-31.37%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the SuperVerse ($SUPER)? The SuperVerse is building and delivering Web3 products that empower crypto natives with next-generation NFT functionality, and onboard Web2 users through immersive blockchain gaming experiences. The SuperVerse comprises two core verticals: NFT marketplace technology and video games. This wide array of Web3 tools and features is supported and governed by a single protocol and token: $SUPER ERC20 (formerly known as SuperFarm). The SuperVerse harbors two central products: GigaMart, a next-gen NFT marketplace with advanced analytics tools and unique social features, and Impostors, a social-gaming metaverse." What makes them unique? By creating fun and inclusive games that appeal to modern gaming culture, the SuperVerse aims to overcome the current limitations of the Web3 space and take blockchain technology and NFTs mainstream. The SuperVerseDAO is dedicated to creating a user experience that bridges the gap between Web2 users and Web3 natives. The SuperVerse is enabled by cutting-edge Web3 technology. By adopting and refining the latest Web3 functionality, the SuperVerse aims to be a pioneer in this industry and bring NFT marketplace technology and Web3 gaming to a new level. The use of the latest scaling technologies and ingenious in-house engineering make the SuperVerseDAO a leader in Web3 innovation.
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