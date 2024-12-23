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سعر Rocket Pool ETH (RETH) المباشر لليوم هو USD 3,693.28 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.72B . يتم تحديث سعر RETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Rocket Pool ETH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.71M - تغيير سعر Rocket Pool ETH خلال اليوم هو -0.71% - لديه عرض متداول بقيمة USD 466.93K

أداء سعر Rocket Pool ETH (RETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Rocket Pool ETH مقابل USD هو $ -26.531511116312 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Rocket Pool ETH مقابل USD هو $ +22.2486880480 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Rocket Pool ETH مقابل USD هو $ +1,172.2529812480 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Rocket Pool ETH مقابل USD هو $ +728.9801872413093 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -26.531511116312 -0.71% 30 يوم $ +22.2486880480 +0.60% 60 يوم $ +1,172.2529812480 +31.74% 90 يوم $ +728.9801872413093 +24.59%

تحليل سعر Rocket Pool ETH (RETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Rocket Pool ETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 3,614.86$ 3,614.86 $ 3,614.86 24 ساعة مرتفع $ 3,800.8$ 3,800.8 $ 3,800.8 عالية طوال الوقت $ 4,814.31$ 4,814.31 $ 4,814.31 تغير السعر (1 ساعة) +1.49% تغير السعر (1يوم) -0.71% تغير السعر (7 أيام) -15.66%

معلومات سوق Rocket Pool ETH (RETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: