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سعر Polymarket USD المباشر اليوم هو 0.999585 USD. القيمة السوقية لـ PUSD هي 174,174,268 USD. تابع تحديثات أسعار PUSD إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Polymarket USD المباشر اليوم هو 0.999585 USD. القيمة السوقية لـ PUSD هي 174,174,268 USD. تابع تحديثات أسعار PUSD إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

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ما هو PUSD

الوثيقة البيضاء لـ PUSD

الموقع الرسمي لـ PUSD

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سعر Polymarket USD (PUSD)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 PUSD إلى USD:

$0.999582
$0.999582$0.999582
0.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Polymarket USD (PUSD) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 08:42:16 (UTC+8)

سعر Polymarket USD اليوم

السعر المباشر لمشروع Polymarket USD (PUSD) اليوم هو $ 0.999585، مع تغير بنسبة 0.04% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PUSD الحالي إلى USD هو $ 0.999585 لكل PUSD.

يحتل Polymarket USD حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 174,174,268، مع عرض متداول قدره 458.86M PUSD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PUSD بين $ 0.999272 (أدنى) و$ 1.001 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.071، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.988297.

على المدى القصير، تحرك PUSD بمقدار -0.01% خلال الساعة الماضية و-0.01% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 40.25K.

معلومات سوق Polymarket USD (PUSD)

$ 174.17M
$ 174.17M$ 174.17M

$ 40.25K
$ 40.25K$ 40.25K

$ 174.17M
$ 174.17M$ 174.17M

458.86M
458.86M 458.86M

458,860,788.818724
458,860,788.818724 458,860,788.818724

القيمة السوقية الحالية لـ Polymarket USD هي $ 174.17M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 40.25K. العرض المتداول لـ PUSD يبلغ 458.86M، مع إجمالي عرض 458860788.818724. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 174.17M.

سجل سعر Polymarket USD بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.999272
$ 0.999272$ 0.999272
24 ساعة منخفض
$ 1.001
$ 1.001$ 1.001
24 ساعة مرتفع

$ 0.999272
$ 0.999272$ 0.999272

$ 1.001
$ 1.001$ 1.001

$ 1.071
$ 1.071$ 1.071

$ 0.988297
$ 0.988297$ 0.988297

-0.01%

-0.04%

-0.01%

-0.01%

سجل سعر Polymarket USD (PUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Polymarket USD مقابل USD هو $ -0.000443191575539958 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Polymarket USD مقابل USD هو $ -0.0006241408 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Polymarket USD مقابل USD هو $ -0.0003357606 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Polymarket USD مقابل USD هو $ -0.0000012697469596 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.000443191575539958-0.04%
30 يوم$ -0.0006241408-0.06%
60 يوم$ -0.0003357606-0.03%
90 يوم$ -0.0000012697469596-0.00%

توقعات أسعار Polymarket USD

Polymarket USD (PUSD) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف PUSD في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرPolymarket USD (PUSD) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Polymarket USD نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Polymarket USD الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار PUSD للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Polymarket USD.

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نبذة عن Polymarket USD

ما هو السعر الحالي لـ Polymarket USD؟

يتم تداول Polymarket USD (PUSD) بسعر $0.999585، مما يعكس حركة سعرية بنسبة -0.04% خلال الـ 24 ساعة الماضية. تتجمع هذه البيانات المباشرة من البورصات العالمية لتزويد المتداولين بتقييم دقيق للسوق في أي لحظة.

ما الدور الذي يلعبه Polymarket USD في نظامه البيئي؟

باعتباره أصلًا أساسيًا ضمن شبكة -- وجزءًا من قطاع Stablecoins,USD Stablecoin,Polygon Ecosystem، غالبًا ما يدعم PUSD وظائف أساسية مثل المدفوعات والتحكيم والتصويت على الحوكمة وحوافز السيولة. ويمكن لتصميمه أن يؤثر على كيفية عمل التطبيقات أو العقود الذكية عبر نظامه البيئي.

ما مدى نشاط تداول PUSD اليوم؟

خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجل PUSD حجم تداول بلغ $--. عادةً ما يشير الحجم المرتفع إلى اهتمام قوي من المستثمرين، وسيولة أكثر صحة، وتنفيذ أفضل للمتداولين الصغار والكبار على حد سواء.

ما هي المعروض المتداول من Polymarket USD؟

يوجد اليوم 458860788.818724 من الرموز المميزة في التداول، وهو ما يحدد الكمية المتاحة للتداول. يساعد المعروض المتداول المستثمرين على تقدير الندرة وديناميكيات التضخم والتوزيع المحتمل للرموز على المدى الطويل.

ما هي القيمة السوقية وترتيب PUSD؟

يحمل Polymarket USD حاليًا الترتيب #-- في السوق، مع رأسمال سوقي يبلغ $174174268، مما يضعه ضمن الأصول المعترف بها في قطاعه ويساعد المستثمرين على قياس حجمه النسبي.

كيف كان أداء Polymarket USD خلال الـ 24 ساعة الماضية؟

أظهر سعره حركة سعرية بنسبة -0.04% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يمكن أن تتأثر الحركة على المدى القصير بمعنويات التداول أو تحولات السيولة أو التطورات المتعلقة بشبكة --.

كيف يقارن Polymarket USD بالأصول المشابهة في الفئة نفسها؟

في نطاق فئة Stablecoins,USD Stablecoin,Polygon Ecosystem، يُظهر PUSD نشاطًا تنافسيًا مدعومًا بمستويات تداول قوية وسيولة عالية واستخداماته المستمرة في نظامه البيئي.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Polymarket USD

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 08:42:16 (UTC+8)

تحديثات Polymarket USD (PUSD) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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