سعر Polymarket USD اليوم

السعر المباشر لمشروع Polymarket USD (PUSD) اليوم هو $ 0.999585، مع تغير بنسبة 0.04% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PUSD الحالي إلى USD هو $ 0.999585 لكل PUSD.

يحتل Polymarket USD حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 174,174,268، مع عرض متداول قدره 458.86M PUSD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PUSD بين $ 0.999272 (أدنى) و$ 1.001 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.071، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.988297.

على المدى القصير، تحرك PUSD بمقدار -0.01% خلال الساعة الماضية و-0.01% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 40.25K.

معلومات سوق Polymarket USD (PUSD)

القيمة السوقية $ 174.17M$ 174.17M $ 174.17M الحجم (24 ساعة) $ 40.25K$ 40.25K $ 40.25K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 174.17M$ 174.17M $ 174.17M إمداد دورة التداول 458.86M 458.86M 458.86M إجمالي العرض 458,860,788.818724 458,860,788.818724 458,860,788.818724

القيمة السوقية الحالية لـ Polymarket USD هي $ 174.17M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 40.25K. العرض المتداول لـ PUSD يبلغ 458.86M، مع إجمالي عرض 458860788.818724. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 174.17M.