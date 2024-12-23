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سعر PayPal USD (PYUSD) المباشر لليوم هو USD 0.999467 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 530.55M . يتم تحديث سعر PYUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق PayPal USD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 25.91M - تغيير سعر PayPal USD خلال اليوم هو -0.01% - لديه عرض متداول بقيمة USD 530.60M

أداء سعر PayPal USD (PYUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر PayPal USD مقابل USD هو $ -0.0001053454141304 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر PayPal USD مقابل USD هو $ -0.0020273188 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر PayPal USD مقابل USD هو $ +0.0000472747 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر PayPal USD مقابل USD هو $ +0.0004237959384331 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0001053454141304 -0.01% 30 يوم $ -0.0020273188 -0.20% 60 يوم $ +0.0000472747 +0.00% 90 يوم $ +0.0004237959384331 +0.04%

تحليل سعر PayPal USD (PYUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر PayPal USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.996113$ 0.996113 $ 0.996113 24 ساعة مرتفع $ 1.003$ 1.003 $ 1.003 عالية طوال الوقت $ 1.021$ 1.021 $ 1.021 تغير السعر (1 ساعة) -0.13% تغير السعر (1يوم) -0.01% تغير السعر (7 أيام) -0.03%

معلومات سوق PayPal USD (PYUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: