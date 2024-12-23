سعر PayPal USD (PYUSD)

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مخطط سعر PayPal USD (PYUSD) المباشر

$0.999467
$0.999467$0.999467
0.00%(1D)

سعر PayPal USD (PYUSD) لليوم

سعر PayPal USD (PYUSD) المباشر لليوم هو USD 0.999467. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 530.55M. يتم تحديث سعر PYUSD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PayPal USD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 25.91M
- تغيير سعر PayPal USD خلال اليوم هو -0.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 530.60M

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أداء سعر PayPal USD (PYUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر PayPal USD مقابل USD هو $ -0.0001053454141304 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PayPal USD مقابل USD هو $ -0.0020273188 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PayPal USD مقابل USD هو $ +0.0000472747 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PayPal USD مقابل USD هو $ +0.0004237959384331 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0001053454141304-0.01%
30 يوم$ -0.0020273188-0.20%
60 يوم$ +0.0000472747+0.00%
90 يوم$ +0.0004237959384331+0.04%

تحليل سعر PayPal USD (PYUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر PayPal USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0.996113
$ 0.996113$ 0.996113

$ 1.003
$ 1.003$ 1.003

$ 1.021
$ 1.021$ 1.021

-0.13%

-0.01%

-0.03%

معلومات سوق PayPal USD (PYUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 530.55M
$ 530.55M$ 530.55M

$ 25.91M
$ 25.91M$ 25.91M

530.60M
530.60M 530.60M

ما هو PayPal USD ( PYUSD )

PayPal USD is designed to contribute to the opportunity stablecoins offer for payments and is 100% backed by U.S. dollar deposits, short-term U.S Treasuries and similar cash equivalents. PayPal USD is redeemable 1:1 for U.S. dollars and is issued by Paxos Trust Company.

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المصدر PayPal USD (PYUSD)

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1 PYUSD إلى GBP
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1 PYUSD إلى EUR
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1 PYUSD إلى USD
$0.999467
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RM4.4976015
1 PYUSD إلى TRY
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