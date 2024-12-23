سعر PayPal USD (PYUSD)
سعر PayPal USD (PYUSD) المباشر لليوم هو USD 0.999467. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 530.55M. يتم تحديث سعر PYUSD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PayPal USD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 25.91M
- تغيير سعر PayPal USD خلال اليوم هو -0.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 530.60M
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خلال اليوم، كان سعر PayPal USD مقابل USD هو $ -0.0001053454141304 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PayPal USD مقابل USD هو $ -0.0020273188 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PayPal USD مقابل USD هو $ +0.0000472747 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PayPal USD مقابل USD هو $ +0.0004237959384331 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0001053454141304
|-0.01%
|30 يوم
|$ -0.0020273188
|-0.20%
|60 يوم
|$ +0.0000472747
|+0.00%
|90 يوم
|$ +0.0004237959384331
|+0.04%
اكتشف أحدث تحليلات سعر PayPal USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.13%
-0.01%
-0.03%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PayPal USD is designed to contribute to the opportunity stablecoins offer for payments and is 100% backed by U.S. dollar deposits, short-term U.S Treasuries and similar cash equivalents. PayPal USD is redeemable 1:1 for U.S. dollars and is issued by Paxos Trust Company.
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