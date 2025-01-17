سعر JPY Coin (JPYC)
سعر JPY Coin (JPYC) المباشر لليوم هو USD 0.00633181. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر JPYC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق JPY Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 45.38K
- تغيير سعر JPY Coin خلال اليوم هو +0.82%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر JPY Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر JPY Coin مقابل USD هو $ +0.0000045918 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر JPY Coin مقابل USD هو $ -0.0000273635 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر JPY Coin مقابل USD هو $ -0.000353564202716127 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.82%
|30 يوم
|$ +0.0000045918
|+0.07%
|60 يوم
|$ -0.0000273635
|-0.43%
|90 يوم
|$ -0.000353564202716127
|-5.28%
اكتشف أحدث تحليلات سعر JPY Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.03%
+0.82%
+2.17%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Stablecoin project from Japan that is pegged to JPY.
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