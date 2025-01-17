احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر JPYC مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر JPYC.

سعر JPY Coin (JPYC) المباشر لليوم هو USD 0.00633181 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر JPYC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق JPY Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 45.38K - تغيير سعر JPY Coin خلال اليوم هو +0.82% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر JPY Coin (JPYC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر JPY Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر JPY Coin مقابل USD هو $ +0.0000045918 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر JPY Coin مقابل USD هو $ -0.0000273635 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر JPY Coin مقابل USD هو $ -0.000353564202716127 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.82% 30 يوم $ +0.0000045918 +0.07% 60 يوم $ -0.0000273635 -0.43% 90 يوم $ -0.000353564202716127 -5.28%

تحليل سعر JPY Coin (JPYC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر JPY Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00622751$ 0.00622751 $ 0.00622751 24 ساعة مرتفع $ 0.00633806$ 0.00633806 $ 0.00633806 عالية طوال الوقت $ 0.00860846$ 0.00860846 $ 0.00860846 تغير السعر (1 ساعة) +0.03% تغير السعر (1يوم) +0.82% تغير السعر (7 أيام) +2.17%

معلومات سوق JPY Coin (JPYC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: