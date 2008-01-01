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โทเค็น บล็อกเชนความเป็นส่วนตัว ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม บล็อกเชนความเป็นส่วนตัว เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Canton Network
Canton Network
CC
$ 0.09516
+0.12%
-3.40%
-1.81%
$ 3.70B
$ 3.50M
2
Beldex
Beldex
BDX
$ 0.0821
+2.21%
+1.82%
-11.64%
$ 628.50M
$ 17.23M
3
Humanity
Humanity
H
$ 0.13527
+0.50%
-8.66%
+65.34%
$ 384.83M
$ 10.34M
4
Tezos
Tezos
XTZ
$ 0.1966
0.00%
-1.15%
+0.05%
$ 214.53M
$ 271.64K
5
STRK
STRK
STRK
$ 0.02337
-0.13%
+0.73%
-2.46%
$ 148.58M
$ 4.57M
6
ZANO
ZANO
ZANO
$ 8.01
+0.02%
-6.10%
-4.25%
$ 122.84M
$ 56.25K
7
ZKsync
ZKsync
ZK
$ 0.007499
-0.13%
+0.53%
-4.03%
$ 74.54M
$ 9.05M
8
Mina Protocol
Mina Protocol
MINA
$ 0.03945
+0.10%
-0.60%
-1.81%
$ 50.96M
$ 1.42M
9
Concordium
Concordium
CCD
$ 0.003496
-0.65%
+0.95%
+6.80%
$ 44.18M
$ 29.16M
10
Oasis
Oasis
ROSE
$ 0.005317
-0.09%
-0.34%
-7.10%
$ 41.52M
$ 12.37M
11
Dusk Network
Dusk Network
DUSK
$ 0.072
-0.48%
+10.96%
+12.19%
$ 35.32M
$ 1.34M
12
Aztec
Aztec
AZTEC
$ 0.01172
-0.09%
+0.17%
-11.25%
$ 33.84M
$ 4.85M
13
COTI
COTI
COTI
$ 0.010027
-0.16%
+0.66%
-3.71%
$ 29.02M
$ 9.29M
14
Verus
Verus
VRSC
$ 0.234635
0.00%
+0.19%
+6.64%
$ 18.94M
$ 3.66K
15
Aleo
Aleo
ALEO
$ 0.01537
-0.07%
+0.33%
-3.76%
$ 18.27M
$ 3.97M
16
Ergo
Ergo
ERG
$ 0.2025
+0.40%
+1.30%
-15.00%
$ 16.88M
$ 286.49K
17
Octra
Octra
OCT
$ 0.02058519
+0.70%
0.00%
+10.13%
$ 12.87M
$ 4.98K
18
Telos
Telos
TLOS
$ 0.025565
+3.65%
-11.52%
+8.07%
$ 11.82M
$ 3.86M
19
Wanchain
Wanchain
WAN
$ 0.052829
-0.03%
+0.00%
-0.33%
$ 10.51M
$ 517.04K
20
SCRT
SCRT
SCRT
$ 0.02672
-1.30%
-4.56%
-16.22%
$ 9.13M
$ 2.31M
21
QUAI
QUAI
QUAI
$ 0.011554
+0.08%
-0.64%
-1.86%
$ 9.04M
$ 7.08M
22
Abelian
Abelian
ABEL
$ 0.06006
-1.73%
-5.09%
-6.43%
$ 7.10M
$ 242.13K
23
ZEPHYR
ZEPHYR
ZEPH
$ 0.4111
+0.98%
+2.36%
+2.24%
$ 4.49M
$ 153.61K
24
Aleph Zero
Aleph Zero
AZERO
$ 0.008325
-0.06%
-3.87%
-10.74%
$ 2.22M
$ 6.93M
25
Memento
Memento
DEXTF
$ 0.01910295
+0.09%
+0.04%
-3.03%
$ 1.54M
$ 30.22K
26
BEAM
BEAM
BEAM
$ 0.006973
0.00%
-7.08%
-18.27%
$ 1.05M
$ 114.86K
27
XELIS
XELIS
XEL
$ 0.135
-0.72%
-9.87%
-32.51%
$ 747.93K
$ 86.50K
28
DragonX
DragonX
DRGX
$ 0.03599037
-0.03%
+0.00%
-7.02%
$ 333.82K
$ 89.71K
29
Dero
Dero
DERO
$ 0.01899519
-23.96%
+0.84%
-26.88%
$ 252.90K
$ 22.08K
30
Integritee
Integritee
TEER
$ 0.00369558
0.00%
--
0.00%
$ 36.96K
$ 70.87
31
XGR
XGR
XGR
$ 0.00012997
+0.52%
+0.00%
+0.42%
$ 11.76K
$ 3.01K
32
XTM
XTM
XTM
$ 0.000301
0.00%
-3.53%
-26.94%
--
$ 10.20M
33
Iron Fish
Iron Fish
IRON
$ 0.07863
+0.19%
-0.32%
-5.54%
--
$ 717.12K
34
SAL
SAL
SAL
$ 0.00556
0.00%
-2.97%
+13.93%
--
$ 263.67K
35
Midnight
Midnight
NIGHT
$ 0.01744
+0.40%
0.00%
-2.24%
--
$ 3.17M
36
Confidential Layer
Confidential Layer
CLONE
$ 0.005313
-0.04%
+8.21%
+0.13%
--
$ 15.40M
37
RYO Token
RYO Token
RYO
$ 3.841
+0.10%
-0.16%
-1.46%
--
$ 8.90K

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น บล็อกเชนความเป็นส่วนตัว คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น บล็อกเชนความเป็นส่วนตัว เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 37 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $5.63B
โทเค็น บล็อกเชนความเป็นส่วนตัว ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น บล็อกเชนความเป็นส่วนตัว ที่ติดตามบน MEXC นั้น DUSK แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 10.96% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น บล็อกเชนความเป็นส่วนตัว กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 37 บล็อกเชนความเป็นส่วนตัว ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น บล็อกเชนความเป็นส่วนตัว ยอดนิยม รวมถึง CC, BDX, H. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ บล็อกเชนความเป็นส่วนตัว คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น บล็อกเชนความเป็นส่วนตัว ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $5.63B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม บล็อกเชนความเป็นส่วนตัว นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง