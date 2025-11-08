BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Altar of Creativity je 0.0000003972USD. Trhová kapitalizácia AION je --USD. Sledujte aktualizácie cien AION v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o AION

AION informácie o cene

Čo je AION

AION biela kniha

AION oficiálna webová stránka

AION tokenomika

AION predpoveď cien

AION história

AION Sprievodca nákupom

AION-na-fiat prevodník mien

Altar of Creativity kurz (AION)

1 AION na USD aktuálnu cenu: $0.0000003972

Altar of Creativity (AION) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:20:50 (UTC+8)

Dnešná cena Altar of Creativity

Aktuálna dnešná cena Altar of Creativity (AION) je $ 0.0000003972, s 0.97% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny AION na USD konverzný kurz je $ 0.0000003972 za AION.

Altar of Creativity sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- AION. Počas posledných 24 hodín sa AIONobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0000003972 (low) do $ 0.0000004332 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa AION zmenilo o 0.00% za poslednú hodinu a o -6.37% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 330.45.

Altar of Creativity (AION) informácie o trhu

$ 330.45
$ 330.45$ 330.45

$ 3.97K
$ 3.97K$ 3.97K

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

SOL

Aktuálna trhová kapitalizácia Altar of Creativity je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 330.45. Počet coinov v obehu AION je --, pričom celková zásoba je 10000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 3.97K.

História cien Altar of Creativity v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0000003972
$ 0.0000003972$ 0.0000003972
24 hod Low
$ 0.0000004332
$ 0.0000004332$ 0.0000004332
24 hod High

$ 0.0000003972
$ 0.0000003972$ 0.0000003972

$ 0.0000004332
$ 0.0000004332$ 0.0000004332

0.00%

-0.97%

-6.37%

-6.37%

Altar of Creativity (AION) história cien USD

Sledujte zmeny cien Altar of Creativity za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -0.000000003891-0.97%
30 dní$ -0.0000001208-23.33%
60 dní$ -0.0000005028-55.87%
90 dní$ -0.0124996028-100.00%
Altar of Creativity dnešná zmena ceny

Dnes AION zaznamenal zmenu o $ -0.000000003891 (-0.97%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Altar of Creativity zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0000001208 (-23.33%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Altar of Creativity zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal AION zmenu o $ -0.0000005028 (-55.87%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Altar of Creativity zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0124996028 (-100.00%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Altar of Creativity (AION)?

Pozrite si Altar of Creativitystránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Altar of Creativity

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Altar of Creativity, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Altar of Creativity?

Several key factors influence AION cryptocurrency prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact AION's value.

Technology Development: Updates to the blockchain platform, new features, and technical improvements can drive price movements.

Adoption Rate: Enterprise partnerships, developer activity, and real-world use cases affect demand.

Trading Volume: Higher trading activity typically correlates with price volatility and momentum.

Competition: Performance relative to other blockchain platforms influences investor preference.

Regulatory News: Government policies and legal developments in key markets impact investor sentiment.

Bitcoin Correlation: Like most altcoins, AION often follows Bitcoin's price trends.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Altar of Creativity?

People want to know AION price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, portfolio management, and market analysis. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility, assess investment performance, and determine optimal entry/exit points.

Cenové predikcie pre Altar of Creativity

Cenová predikcia Altar of Creativity (AION) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena AION v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Altar of Creativity (AION) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Altar of Creativity mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Altar of Creativity v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku AION cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Altar of Creativity Cenové predikcie.

O Altar of Creativity

Aion (AION) is a multi-tier blockchain system designed to address unsolved questions of scalability, privacy, and interoperability in blockchain networks. The Aion protocol enables the development of a federated blockchain network, making it possible to seamlessly integrate dissimilar blockchain systems in a multi-tier hub-and-spoke model, similar to the internet. It also allows for the creation of customized public or private blockchains that maintain interoperability with other chains, while still allowing the chain to be updated as needed. AION tokens serve as the fuel used to create new blockchains, monetize inter-chain bridges, and secure the overall network.

Ako nakupovať a investovať Altar of Creativity

Čo môžete urobiť s Altar of Creativity

Čo je Altar of Creativity (AION)

The Altar of Creativity is a Web3‑driven initiative centered around channeling human ideas into an AI ecosystem dubbed "The Architect." Users submit creative ideas—ranging from dreams to bold concepts—and these are processed by an AI that scores for originality, vectorizes the input, fact-checks it, and stores it on‑chain.

Pre hlbšie pochopenie Altar of Creativity zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Altar of Creativity

Akú hodnotu bude mať 1 Altar of Creativity v roku 2030?
Ak by hodnota Altar of Creativity rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Altar of Creativity podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:20:50 (UTC+8)

Altar of Creativity (AION) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

Pozrite si viac informácií o Altar of Creativity

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

