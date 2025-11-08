Aktuálna dnešná cena Altar of Creativity je 0.0000003972USD. Trhová kapitalizácia AION je --USD. Sledujte aktualizácie cien AION v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Altar of Creativity je 0.0000003972USD. Trhová kapitalizácia AION je --USD. Sledujte aktualizácie cien AION v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Altar of Creativity (AION) je $ 0.0000003972, s 0.97% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny AION na USD konverzný kurz je $ 0.0000003972 za AION.
Altar of Creativity sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- AION. Počas posledných 24 hodín sa AIONobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0000003972 (low) do $ 0.0000004332 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa AION zmenilo o 0.00% za poslednú hodinu a o -6.37% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 330.45.
Altar of Creativity (AION) informácie o trhu
--
----
$ 330.45
$ 330.45$ 330.45
$ 3.97K
$ 3.97K$ 3.97K
--
----
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
SOL
Aktuálna trhová kapitalizácia Altar of Creativity je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 330.45. Počet coinov v obehu AION je --, pričom celková zásoba je 10000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 3.97K.
História cien Altar of Creativity v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0000003972
$ 0.0000003972$ 0.0000003972
24 hod Low
$ 0.0000004332
$ 0.0000004332$ 0.0000004332
24 hod High
$ 0.0000003972
$ 0.0000003972$ 0.0000003972
$ 0.0000004332
$ 0.0000004332$ 0.0000004332
--
----
--
----
0.00%
-0.97%
-6.37%
-6.37%
Altar of Creativity (AION) história cien USD
Sledujte zmeny cien Altar of Creativity za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ -0.000000003891
-0.97%
30 dní
$ -0.0000001208
-23.33%
60 dní
$ -0.0000005028
-55.87%
90 dní
$ -0.0124996028
-100.00%
Altar of Creativity dnešná zmena ceny
Dnes AION zaznamenal zmenu o $ -0.000000003891 (-0.97%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Altar of Creativity zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0000001208 (-23.33%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Altar of Creativity zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal AION zmenu o $ -0.0000005028 (-55.87%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Altar of Creativity zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0124996028 (-100.00%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Altar of Creativity (AION)?
Analýza umelej inteligencie pre Altar of Creativity
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Altar of Creativity, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Altar of Creativity?
Several key factors influence AION cryptocurrency prices:
Technology Development: Updates to the blockchain platform, new features, and technical improvements can drive price movements.
Adoption Rate: Enterprise partnerships, developer activity, and real-world use cases affect demand.
Trading Volume: Higher trading activity typically correlates with price volatility and momentum.
Competition: Performance relative to other blockchain platforms influences investor preference.
Regulatory News: Government policies and legal developments in key markets impact investor sentiment.
Bitcoin Correlation: Like most altcoins, AION often follows Bitcoin's price trends.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Altar of Creativity?
People want to know AION price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, portfolio management, and market analysis. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility, assess investment performance, and determine optimal entry/exit points.
Cenové predikcie pre Altar of Creativity
Cenová predikcia Altar of Creativity (AION) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena AION v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Altar of Creativity (AION) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Altar of Creativity mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Altar of Creativity v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku AION cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Altar of Creativity Cenové predikcie.
O Altar of Creativity
Aion (AION) is a multi-tier blockchain system designed to address unsolved questions of scalability, privacy, and interoperability in blockchain networks. The Aion protocol enables the development of a federated blockchain network, making it possible to seamlessly integrate dissimilar blockchain systems in a multi-tier hub-and-spoke model, similar to the internet. It also allows for the creation of customized public or private blockchains that maintain interoperability with other chains, while still allowing the chain to be updated as needed. AION tokens serve as the fuel used to create new blockchains, monetize inter-chain bridges, and secure the overall network.
Aion (AION) is a multi-tier blockchain system designed to address unsolved questions of scalability, privacy, and interoperability in blockchain networks. The Aion protocol enables the development of a federated blockchain network, making it possible to seamlessly integrate dissimilar blockchain systems in a multi-tier hub-and-spoke model, similar to the internet. It also allows for the creation of customized public or private blockchains that maintain interoperability with other chains, while still allowing the chain to be updated as needed. AION tokens serve as the fuel used to create new blockchains, monetize inter-chain bridges, and secure the overall network.
Ako nakupovať a investovať Altar of Creativity
Ste pripravení začať s Altar of Creativity? Nákup AION na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Altar of Creativity. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Altar of Creativity (AION) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Altar of Creativity sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Altar of Creativity
Vlastníctvo Altar of Creativity vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC
Nákup Altar of Creativity (AION) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je Altar of Creativity (AION)
The Altar of Creativity is a Web3‑driven initiative centered around channeling human ideas into an AI ecosystem dubbed "The Architect." Users submit creative ideas—ranging from dreams to bold concepts—and these are processed by an AI that scores for originality, vectorizes the input, fact-checks it, and stores it on‑chain.
The Altar of Creativity is a Web3‑driven initiative centered around channeling human ideas into an AI ecosystem dubbed "The Architect." Users submit creative ideas—ranging from dreams to bold concepts—and these are processed by an AI that scores for originality, vectorizes the input, fact-checks it, and stores it on‑chain.
Altar of Creativity Zdroj
Pre hlbšie pochopenie Altar of Creativity zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Altar of Creativity
Akú hodnotu bude mať 1 Altar of Creativity v roku 2030?
Ak by hodnota Altar of Creativity rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Altar of Creativity podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíAltar of Creativity?
Dnešná cena Altar of Creativity je $ 0.0000003972. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Altar of Creativity stále dobrou investíciou?
Altar of Creativity zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do AION, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Altar of Creativity?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Altar of Creativity v hodnote $ 330.45.
Aká je aktuálna cena Altar of Creativity?
Živá cena AION sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Altar of Creativity vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena AION, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Altar of Creativity?
Cenu AION ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
102,861.88
+2.04%
ETH
3,427.48
+3.94%
SOL
163.15
+4.98%
COAI
1.1999
+9.81%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre AION na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár AION/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Altar of Creativity pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Altar of Creativity v tomto roku?
Cena Altar of Creativity by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Altar of Creativity (AION).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:20:50 (UTC+8)
Altar of Creativity (AION) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.