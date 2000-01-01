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Топ токенов категории Экосистема BackedFi xStocks по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема BackedFi xStocks. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
$ 777.15
+0.10%
-0.14%
+0.16%
$ 168.32M
$ 111.30
2
Strategy PP Variable xStock
Strategy PP Variable xStock
STRCX
$ 100.17
-0.03%
+0.01%
+0.90%
$ 150.15M
$ 235.16K
3
$ 218.75
+0.20%
-2.96%
+4.21%
$ 143.42M
$ 351.67
4
$ 94.43
+0.39%
+0.07%
+2.06%
$ 139.09M
$ 602.95
5
$ 358.41
+0.13%
-0.83%
-6.25%
$ 137.33M
$ 192.29
6
$ 67.5
+0.50%
-2.83%
+4.08%
$ 129.37M
$ 1.05K
7
$ 330.96
+0.24%
-0.73%
+1.04%
$ 128.48M
$ 271.88
8
Bending Spoons xStock
Bending Spoons xStock
BSPX
$ 52.15
-1.06%
--
+42.02%
$ 108.22M
$ 16.18K
9
$ 597.06
-0.15%
-0.19%
+1.17%
$ 84.95M
$ 101.09
10
$ 149.83
+0.15%
-3.93%
-1.06%
$ 68.20M
$ 379.00
11
$ 277.85
+0.25%
+0.69%
-0.16%
$ 62.30M
$ 207.40
12
MicroStrategy xStock
MicroStrategy xStock
MSTRX
$ 96.99
+0.53%
-0.05%
-0.72%
$ 43.90M
$ 1.09M
13
Nasdaq xStock
Nasdaq xStock
QQQX
$ 723.82
+0.14%
-0.00%
+0.11%
$ 32.68M
$ 1.29M
14
$ 276.06
-0.03%
-0.11%
+2.73%
$ 31.62M
$ 202.57
15
WorldMobileToken
WorldMobileToken
WMTX
$ 0.02952
-0.10%
-1.94%
+6.56%
$ 25.08M
$ 1.88M
16
Sandisk Corporation xStock
Sandisk Corporation xStock
SNDKX
$ 1,253.48
-0.64%
--
-10.34%
$ 11.99M
$ 471.96K
17
Gold xStock
Gold xStock
GLDX
$ 401.72
+0.12%
+0.01%
+7.47%
$ 8.85M
$ 287.90K
18
Microsoft xStock
Microsoft xStock
MSFTX
$ 506.72
+0.07%
+0.01%
+2.17%
$ 7.62M
$ 65.08K
19
SK Hynix xStock
SK Hynix xStock
SKHYX
$ 135.82
0.00%
-0.02%
-10.03%
$ 7.29M
$ 2.81K
20
$ 137.7
+0.71%
-1.96%
+13.37%
$ 6.53M
$ 728.55
21
Intel xStock
Intel xStock
INTCX
$ 98.78
-0.23%
+0.02%
+0.41%
$ 6.48M
$ 111.96K
22
Marvell xStock
Marvell xStock
MRVLX
$ 213.78
0.00%
--
+1.45%
$ 4.98M
$ 19.84K
23
AMD xStock
AMD xStock
AMDX
$ 475.34
+0.05%
-0.02%
-1.15%
$ 3.91M
$ 94.80K
24
Oracle xStock
Oracle xStock
ORCLX
$ 151.07
-0.03%
+0.03%
+2.83%
$ 3.69M
$ 57.78K
25
TQQQ xStock
TQQQ xStock
TQQQX
$ 74.24
-0.35%
--
+2.19%
$ 3.25M
$ 9.17K
26
TSMC xStock
TSMC xStock
TSMX
$ 424.25
+0.12%
-0.37%
+3.06%
$ 2.66M
$ 7.24K
27
Palantir xStock
Palantir xStock
PLTRX
$ 175.66
-0.02%
+0.02%
+10.03%
$ 2.53M
$ 34.77K
28
Broadcom xStock
Broadcom xStock
AVGOX
$ 426.09
+0.08%
-0.00%
+1.67%
$ 2.43M
$ 144.39K
29
Vanguard Total World xStock
Vanguard Total World xStock
VTX
$ 161.76
-0.01%
--
+1.54%
$ 2.00M
$ 120.95
30
$ 308.75
0.00%
-1.95%
-1.34%
$ 1.85M
$ 183.36
31
Berkshire Hathaway xStock
Berkshire Hathaway xStock
BRK.BX
$ 531.95
+0.50%
+0.02%
+3.34%
$ 1.62M
$ 4.98K
32
Vanguard xStock
Vanguard xStock
VTIX
$ 389.97
-0.39%
+0.02%
+0.99%
$ 1.57M
$ 20.92K
33
Netflix xStock
Netflix xStock
NFLXX
$ 75.64
+0.03%
--
+2.05%
$ 1.34M
$ 6.09K
34
Chevron xStock
Chevron xStock
CVXX
$ 196.95
0.00%
-0.05%
+3.22%
$ 1.17M
$ 11.80K
35
Bitmine xStock
Bitmine xStock
BMNRX
$ 18.84
0.00%
-0.02%
+4.67%
$ 1.13M
$ 497.04
36
International Business Machines xStock
International Business Machines xStock
IBMX
$ 237.43
0.00%
--
+3.72%
$ 986.16K
$ 336.56
37
Eli Lilly xStock
Eli Lilly xStock
LLYX
$ 1,232.66
+0.23%
+0.04%
+9.67%
$ 921.23K
$ 52.95K
38
Exxon Mobil xStock
Exxon Mobil xStock
XOMX
$ 159.85
-0.01%
+0.04%
+3.26%
$ 804.92K
$ 7.38K
39
Gamestop xStock
Gamestop xStock
GMEX
$ 19.05
-0.05%
-0.02%
-0.10%
$ 746.22K
$ 156.93K
40
CrowdStrike xStock
CrowdStrike xStock
CRWDX
$ 225.03
0.00%
--
+6.67%
$ 711.56K
$ 288.89
41
KRAQ xStock
KRAQ xStock
KRAQX
$ 9.98
0.00%
--
-0.30%
$ 649.65K
$ 405.57
42
Wrapped NVIDIA xStock
Wrapped NVIDIA xStock
WNVDAX
$ 219.54
+0.29%
-0.02%
-1.73%
$ 637.26K
$ 1.12M
43
Russell 2000 xStock
Russell 2000 xStock
IWMX
$ 300.74
0.00%
--
+1.90%
$ 617.00K
$ 245.45
44
ASML xStock
ASML xStock
ASMLX
$ 1,759.76
0.00%
--
+3.71%
$ 594.39K
$ 11.01
45
Novo Nordisk xStock
Novo Nordisk xStock
NVOX
$ 46.82
0.00%
--
+5.33%
$ 534.73K
$ 36.93
46
TON xStock
TON xStock
TONXX
$ 3.05
0.00%
--
+3.39%
$ 531.81K
$ 862.32
47
DFDV xStock
DFDV xStock
DFDVX
$ 2.86
-1.04%
-0.02%
+3.25%
$ 487.55K
$ 85.73K
48
Energy Select Sector SPDR Fund xStock
Energy Select Sector SPDR Fund xStock
XLEX
$ 60.24
+3.83%
--
+2.47%
$ 471.78K
$ 192.05
49
Visa xStock
Visa xStock
VX
$ 358.3
0.00%
-0.05%
-3.29%
$ 464.71K
$ 2.09K
50
Cisco xStock
Cisco xStock
CSCOX
$ 126.14
-0.08%
+0.02%
+0.77%
$ 444.57K
$ 46.72K

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема BackedFi xStocks и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема BackedFi xStocks представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 93 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $1.55B.
Какой токен из категории Экосистема BackedFi xStocks демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема BackedFi xStocks, отслеживаемых на MEXC, OPENX продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 3.01% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема BackedFi xStocks находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 93 токенов категории Экосистема BackedFi xStocks, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема BackedFi xStocks относятся SPYX, STRCX, NVDAX. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема BackedFi xStocks?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема BackedFi xStocks составляет примерно $1.55B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема BackedFi xStocks, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.