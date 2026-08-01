Какова сегодняшняя актуальная стоимость AMD xStock?

Сегодня AMD xStock торгуется по цене ₽35659.221204520480000, при этом за последние 24 часа цена изменилась на -2.13%. Эта цена постоянно меняется, отражая текущий рыночный настрой.

Насколько волатильна AMDX в данный момент?

Уровень волатильности за последние 24 часа составляет --%, что даёт представление о том, как быстро движется цена токена. Более высокая волатильность может создавать как торговые возможности, так и риски в зависимости от рыночных условий.

Какие условия ликвидности у AMD xStock сегодня?

AMD xStock имеет рейтинг ликвидности --/100, который оценивает глубину рынка на различных биржах. Более высокая ликвидность обычно приводит к более узким спредам и лучшему исполнению рыночных ордеров.

На каких ценовых уровнях торговался AMDX сегодня?

За последние 24 часа он торговался в диапазоне от ₽35313.56722028800000 до ₽36612.388251949440000. Этот диапазон помогает трейдерам определить зоны поддержки и сопротивления для краткосрочных стратегий.

Каков сегодняшний объём торгов AMDX?

Всего за последний день было совершено сделок на сумму ₽--. Всплески объёма часто предшествуют значительным движениям цены или изменениям рыночного настроения.

Как инвесторам следует интерпретировать уровень риска AMD xStock?

Риск определяется волатильностью, глубиной ликвидности, рыночным рейтингом и распределением предложения. Как актив категории Tokenized Assets,Solana Ecosystem,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),BackedFi xStocks Ecosystem, созданный на блокчейне --, AMDX может менять свой профиль риска в зависимости от обновлений экосистемы или общерыночных тенденций.