Какова текущая рыночная цена SK Hynix xStock?

SK Hynix xStock оценивается в ₽10148.872681033856000, за последние 24 часа он изменился на -3.17%. Это отражает последнее состояние спроса и предложения на глобальных криптовалютных рынках.

Сколько уникальных держателей у SKHYX?

На блокчейне насчитывается -- держателей, что свидетельствует о распределении и принятии SKHYX сообществом. Рост числа держателей часто рассматривается как сигнал укрепления участия в сети или повышения долгосрочного интереса.

Насколько активен SK Hynix xStock на своём родном блокчейне?

Как токен на --, его активность зависит от взаимодействий с кошельками, сетевых комиссий, стейкинг-поведения и использования смарт-контрактов. Повышенная активность может коррелировать с ростом торгового оборота или появлением новых экосистемных разработок.

Каково общее количество циркулирующих токенов SKHYX?

Общее количество циркулирующих токенов составляет 53835.96052247294, что напрямую влияет на дефицит токена и его оценку. Изменения в предложении могут происходить из-за эмиссии, сжигания или графиков разблокировки.

Каков 24-часовой объём торгов SK Hynix xStock?

SK Hynix xStock за прошедшие сутки генерировал ₽-- в торговом обороте, что демонстрирует активность торговли этим активом и глубину его ликвидности.

Как SKHYX показывает себя по сравнению с конкурентами из категории Tokenized Assets,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),TON Ecosystem,HyperEVM Ecosystem,BackedFi xStocks Ecosystem?

По сравнению с другими активами в сегменте Tokenized Assets,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),TON Ecosystem,HyperEVM Ecosystem,BackedFi xStocks Ecosystem, динамика SKHYX зависит от рыночных настроений, принятия инвесторами и on-chain метрик, связанных с --.