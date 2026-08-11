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Текущая цена SK Hynix xStock сегодня составляет 135,64 USD. Рыночная капитализация SKHYX составляет 7 302 318 USD. Отслеживайте обновления цен SKHYX в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена SK Hynix xStock сегодня составляет 135,64 USD. Рыночная капитализация SKHYX составляет 7 302 318 USD. Отслеживайте обновления цен SKHYX в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена SK Hynix xStock (SKHYX)

Не в листинге

Текущая цена 1 SKHYX в USD:

$135,64
$135,64$135,64
-0,03%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены SK Hynix xStock (SKHYX) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 10:59:45 (UTC+8)

Сегодняшняя цена SK Hynix xStock

Текущая цена SK Hynix xStock (SKHYX) сегодня составляет $ 135,64 с изменением 3,17% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SKHYX на USD составляет $ 135,64 за SKHYX.

На данный момент SK Hynix xStock занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 7 302 318, при оборотном предложении 53,84K SKHYX. В течение последних 24 часов, SKHYX торговался в диапазоне от $ 135,47 (минимум) до $ 139,29 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 193,97, тогда как исторический минимум составил $ 114,86.

В краткосрочной перспективе SKHYX изменился на -- за последний час и на -4,25% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 3,00K.

Рыночная информация SK Hynix xStock (SKHYX)

$ 7,30M
$ 7,30M$ 7,30M

$ 3,00K
$ 3,00K$ 3,00K

$ 47,23M
$ 47,23M$ 47,23M

53,84K
53,84K 53,84K

348 168,3020736
348 168,3020736 348 168,3020736

Текущая рыночная капитализация SK Hynix xStock составляет $ 7,30M, при 24-часовом объеме торгов $ 3,00K. Циркулируещее обращение SKHYX составляет 53,84K, а общее предложение – 348168.3020736. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 47,23M.

История цен SK Hynix xStock в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 135,47
$ 135,47$ 135,47
Мин 24Ч
$ 139,29
$ 139,29$ 139,29
Макс 24Ч

$ 135,47
$ 135,47$ 135,47

$ 139,29
$ 139,29$ 139,29

$ 193,97
$ 193,97$ 193,97

$ 114,86
$ 114,86$ 114,86

--

-3,17%

-4,25%

-4,25%

История цен SK Hynix xStock (SKHYX) в USD

За сегодня изменение цены SK Hynix xStock на USD составило $ -4,441322871060294.
За последние 30 дней изменение цены SK Hynix xStock на USD составило $ -27,9647902880.
За последние 60 дней изменение цены SK Hynix xStock на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены SK Hynix xStock на USD составило $ -0,0010196445466.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -4,441322871060294-3,17%
30 дней$ -27,9647902880-20,61%
60 дней$ 0--
90 дней$ -0,0010196445466-0,00%

Прогноз цены SK Hynix xStock

Прогноз цены SK Hynix xStock (SKHYX) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена SKHYX в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены SK Hynix xStock (SKHYX) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена SK Hynix xStock потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену SK Hynix xStock достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены SKHYX, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены SK Hynix xStock».

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Источник SK Hynix xStock (SKHYX)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Категория :

BNB Chain EcosystemEthereum EcosystemHyperEVM Ecosystem

О SK Hynix xStock

Какова текущая рыночная цена SK Hynix xStock?

SK Hynix xStock оценивается в ₽10148.872681033856000, за последние 24 часа он изменился на -3.17%. Это отражает последнее состояние спроса и предложения на глобальных криптовалютных рынках.

Сколько уникальных держателей у SKHYX?

На блокчейне насчитывается -- держателей, что свидетельствует о распределении и принятии SKHYX сообществом. Рост числа держателей часто рассматривается как сигнал укрепления участия в сети или повышения долгосрочного интереса.

Насколько активен SK Hynix xStock на своём родном блокчейне?

Как токен на --, его активность зависит от взаимодействий с кошельками, сетевых комиссий, стейкинг-поведения и использования смарт-контрактов. Повышенная активность может коррелировать с ростом торгового оборота или появлением новых экосистемных разработок.

Каково общее количество циркулирующих токенов SKHYX?

Общее количество циркулирующих токенов составляет 53835.96052247294, что напрямую влияет на дефицит токена и его оценку. Изменения в предложении могут происходить из-за эмиссии, сжигания или графиков разблокировки.

Каков 24-часовой объём торгов SK Hynix xStock?

SK Hynix xStock за прошедшие сутки генерировал ₽-- в торговом обороте, что демонстрирует активность торговли этим активом и глубину его ликвидности.

Как SKHYX показывает себя по сравнению с конкурентами из категории Tokenized Assets,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),TON Ecosystem,HyperEVM Ecosystem,BackedFi xStocks Ecosystem?

По сравнению с другими активами в сегменте Tokenized Assets,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),TON Ecosystem,HyperEVM Ecosystem,BackedFi xStocks Ecosystem, динамика SKHYX зависит от рыночных настроений, принятия инвесторами и on-chain метрик, связанных с --.

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Страница обновлена: 2026-08-11 10:59:45 (UTC+8)

Важные обновления индустрии SK Hynix xStock (SKHYX)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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