Какова сегодняшняя актуальная стоимость DFDV xStock?

Сегодня DFDV xStock торгуется по цене ₽215.481241511424000, при этом за последние 24 часа цена изменилась на -2.49%. Эта цена постоянно меняется, отражая текущий рыночный настрой.

Насколько волатильна DFDVX в данный момент?

Уровень волатильности за последние 24 часа составляет --%, что даёт представление о том, как быстро движется цена токена. Более высокая волатильность может создавать как торговые возможности, так и риски в зависимости от рыночных условий.

Какие условия ликвидности у DFDV xStock сегодня?

DFDV xStock имеет рейтинг ликвидности --/100, который оценивает глубину рынка на различных биржах. Более высокая ликвидность обычно приводит к более узким спредам и лучшему исполнению рыночных ордеров.

На каких ценовых уровнях торговался DFDVX сегодня?

За последние 24 часа он торговался в диапазоне от ₽209.49565146944000 до ₽232.689812882128000. Этот диапазон помогает трейдерам определить зоны поддержки и сопротивления для краткосрочных стратегий.

Каков сегодняшний объём торгов DFDVX?

Всего за последний день было совершено сделок на сумму ₽--. Всплески объёма часто предшествуют значительным движениям цены или изменениям рыночного настроения.

Как инвесторам следует интерпретировать уровень риска DFDV xStock?

Риск определяется волатильностью, глубиной ликвидности, рыночным рейтингом и распределением предложения. Как актив категории BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),BackedFi xStocks Ecosystem, созданный на блокчейне --, DFDVX может менять свой профиль риска в зависимости от обновлений экосистемы или общерыночных тенденций.