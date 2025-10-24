Текущая цена Cisco xStock сегодня составляет 70,8 USD. Следите за обновлениями цены CSCOX к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены CSCOX прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Cisco xStock сегодня составляет 70,8 USD. Следите за обновлениями цены CSCOX к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены CSCOX прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о CSCOX

Информация о цене CSCOX

Whitepaper CSCOX

Официальный сайт CSCOX

Токеномика CSCOX

Прогноз цен CSCOX

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Cisco xStock

Цена Cisco xStock (CSCOX)

Не в листинге

Текущая цена 1 CSCOX в USD:

$70,8
$70,8$70,8
+%0,701D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Cisco xStock (CSCOX) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:30:17 (UTC+8)

Информация о ценах Cisco xStock (CSCOX) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 69,93
$ 69,93$ 69,93
Мин 24Ч
$ 71,22
$ 71,22$ 71,22
Макс 24Ч

$ 69,93
$ 69,93$ 69,93

$ 71,22
$ 71,22$ 71,22

$ 72,42
$ 72,42$ 72,42

$ 65,89
$ 65,89$ 65,89

-%0,42

+%0,71

+%2,10

+%2,10

Текущая цена Cisco xStock (CSCOX) составляет $70,8. За последние 24 часа CSCOX торговался в диапазоне от $ 69,93 до $ 71,22, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена CSCOX за все время составляет $ 72,42, а минимальная – $ 65,89.

Что касается краткосрочной динамики, CSCOX изменился на -%0,42 за последний час, на +%0,71 за 24 часа и на +%2,10 за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Cisco xStock (CSCOX)

$ 179,88K
$ 179,88K$ 179,88K

--
----

$ 2,00M
$ 2,00M$ 2,00M

2,54K
2,54K 2,54K

28.220,20659668
28.220,20659668 28.220,20659668

Текущая рыночная капитализация Cisco xStock составляет $ 179,88K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение CSCOX составляет 2,54K, а общее предложение – 28220.20659668. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 2,00M.

История цен Cisco xStock (CSCOX) в USD

За сегодня изменение цены Cisco xStock на USD составило $ +0,498644.
За последние 30 дней изменение цены Cisco xStock на USD составило $ +3,1760809200.
За последние 60 дней изменение цены Cisco xStock на USD составило $ +3,6696772800.
За последние 90 дней изменение цены Cisco xStock на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,498644+%0,71
30 дней$ +3,1760809200+%4,49
60 дней$ +3,6696772800+%5,18
90 дней$ 0--

Что такое Cisco xStock (CSCOX)

"For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that.

xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock.

xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token."

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Cisco xStock (CSCOX)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Прогноз цены Cisco xStock (USD)

Сколько будет стоить Cisco xStock (CSCOX) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Cisco xStock (CSCOX) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Cisco xStock.

Проверьте прогноз цены Cisco xStock!

CSCOX на местную валюту

Токеномика Cisco xStock (CSCOX)

Понимание токеномики Cisco xStock (CSCOX) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена CSCOX прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Cisco xStock (CSCOX)

Сколько стоит Cisco xStock (CSCOX) на сегодня?
Актуальная цена CSCOX в USD – 70,8 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена CSCOX в USD?
Текущая цена CSCOX в USD составляет $ 70,8. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Cisco xStock?
Рыночная капитализация CSCOX составляет $ 179,88K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение CSCOX?
Циркулирующее предложение CSCOX составляет 2,54K USD.
Какова была максимальная цена (ATH) CSCOX?
CSCOX достиг максимальной цены (ATH) в 72,42 USD.
Какова была минимальная цена CSCOX за все время (ATL)?
CSCOX достиг минимальной цены (ATL) в 65,89 USD.
Каков объем торгов CSCOX?
Объем торгов за последние 24 часа для CSCOX составляет -- USD.
Вырастет ли CSCOX в цене в этом году?
CSCOX может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены CSCOX для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 00:30:17 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Cisco xStock (CSCOX)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.