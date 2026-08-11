Какова текущая рыночная цена Energy Select Sector SPDR Fund xStock?

Energy Select Sector SPDR Fund xStock оценивается в ₽4505.652904103456000, за последние 24 часа он изменился на 3.82%. Это отражает последнее состояние спроса и предложения на глобальных криптовалютных рынках.

Сколько уникальных держателей у XLEX?

На блокчейне насчитывается -- держателей, что свидетельствует о распределении и принятии XLEX сообществом. Рост числа держателей часто рассматривается как сигнал укрепления участия в сети или повышения долгосрочного интереса.

Насколько активен Energy Select Sector SPDR Fund xStock на своём родном блокчейне?

Как токен на --, его активность зависит от взаимодействий с кошельками, сетевых комиссий, стейкинг-поведения и использования смарт-контрактов. Повышенная активность может коррелировать с ростом торгового оборота или появлением новых экосистемных разработок.

Каково общее количество циркулирующих токенов XLEX?

Общее количество циркулирующих токенов составляет 7831.700422935026, что напрямую влияет на дефицит токена и его оценку. Изменения в предложении могут происходить из-за эмиссии, сжигания или графиков разблокировки.

Каков 24-часовой объём торгов Energy Select Sector SPDR Fund xStock?

Energy Select Sector SPDR Fund xStock за прошедшие сутки генерировал ₽-- в торговом обороте, что демонстрирует активность торговли этим активом и глубину его ликвидности.

Как XLEX показывает себя по сравнению с конкурентами из категории Tokenized Assets,Solana Ecosystem,Real World Assets (RWA),Ink Ecosystem,BackedFi xStocks Ecosystem?

По сравнению с другими активами в сегменте Tokenized Assets,Solana Ecosystem,Real World Assets (RWA),Ink Ecosystem,BackedFi xStocks Ecosystem, динамика XLEX зависит от рыночных настроений, принятия инвесторами и on-chain метрик, связанных с --.