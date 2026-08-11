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Текущая цена Energy Select Sector SPDR Fund xStock сегодня составляет 60,22 USD. Рыночная капитализация XLEX составляет 471 638 USD. Отслеживайте обновления цен XLEX в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Energy Select Sector SPDR Fund xStock сегодня составляет 60,22 USD. Рыночная капитализация XLEX составляет 471 638 USD. Отслеживайте обновления цен XLEX в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Energy Select Sector SPDR Fund xStock (XLEX)

Не в листинге

Текущая цена 1 XLEX в USD:

$60,22
$60,22$60,22
0,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Energy Select Sector SPDR Fund xStock (XLEX) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 05:31:12 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Energy Select Sector SPDR Fund xStock

Текущая цена Energy Select Sector SPDR Fund xStock (XLEX) сегодня составляет $ 60,22 с изменением 3,83% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации XLEX на USD составляет $ 60,22 за XLEX.

На данный момент Energy Select Sector SPDR Fund xStock занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 471 638, при оборотном предложении 7,83K XLEX. В течение последних 24 часов, XLEX торговался в диапазоне от $ 57,98 (минимум) до $ 58,03 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 156,96, тогда как исторический минимум составил $ 53,04.

В краткосрочной перспективе XLEX изменился на -0,03% за последний час и на +0,77% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 240,44.

Рыночная информация Energy Select Sector SPDR Fund xStock (XLEX)

$ 471,64K
$ 471,64K$ 471,64K

$ 240,44
$ 240,44$ 240,44

$ 69,08M
$ 69,08M$ 69,08M

7,83K
7,83K 7,83K

1 147 030,326617306
1 147 030,326617306 1 147 030,326617306

Текущая рыночная капитализация Energy Select Sector SPDR Fund xStock составляет $ 471,64K, при 24-часовом объеме торгов $ 240,44. Циркулируещее обращение XLEX составляет 7,83K, а общее предложение – 1147030.326617306. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 69,08M.

История цен Energy Select Sector SPDR Fund xStock в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 57,98
$ 57,98$ 57,98
Мин 24Ч
$ 58,03
$ 58,03$ 58,03
Макс 24Ч

$ 57,98
$ 57,98$ 57,98

$ 58,03
$ 58,03$ 58,03

$ 156,96
$ 156,96$ 156,96

$ 53,04
$ 53,04$ 53,04

-0,03%

+3,83%

+0,77%

+0,77%

История цен Energy Select Sector SPDR Fund xStock (XLEX) в USD

За сегодня изменение цены Energy Select Sector SPDR Fund xStock на USD составило $ +2,22.
За последние 30 дней изменение цены Energy Select Sector SPDR Fund xStock на USD составило $ +5,9891560120.
За последние 60 дней изменение цены Energy Select Sector SPDR Fund xStock на USD составило $ +5,6785894280.
За последние 90 дней изменение цены Energy Select Sector SPDR Fund xStock на USD составило $ -0,001658503833964.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +2,22+3,83%
30 дней$ +5,9891560120+9,95%
60 дней$ +5,6785894280+9,43%
90 дней$ -0,001658503833964-0,00%

Прогноз цены Energy Select Sector SPDR Fund xStock

Прогноз цены Energy Select Sector SPDR Fund xStock (XLEX) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена XLEX в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Energy Select Sector SPDR Fund xStock (XLEX) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Energy Select Sector SPDR Fund xStock потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Energy Select Sector SPDR Fund xStock достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены XLEX, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Energy Select Sector SPDR Fund xStock».

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Источник Energy Select Sector SPDR Fund xStock (XLEX)

Официальный веб-сайт

Категория :

Ink EcosystemReal World Assets (RWA)Solana Ecosystem

О Energy Select Sector SPDR Fund xStock

Какова текущая рыночная цена Energy Select Sector SPDR Fund xStock?

Energy Select Sector SPDR Fund xStock оценивается в ₽4505.652904103456000, за последние 24 часа он изменился на 3.82%. Это отражает последнее состояние спроса и предложения на глобальных криптовалютных рынках.

Сколько уникальных держателей у XLEX?

На блокчейне насчитывается -- держателей, что свидетельствует о распределении и принятии XLEX сообществом. Рост числа держателей часто рассматривается как сигнал укрепления участия в сети или повышения долгосрочного интереса.

Насколько активен Energy Select Sector SPDR Fund xStock на своём родном блокчейне?

Как токен на --, его активность зависит от взаимодействий с кошельками, сетевых комиссий, стейкинг-поведения и использования смарт-контрактов. Повышенная активность может коррелировать с ростом торгового оборота или появлением новых экосистемных разработок.

Каково общее количество циркулирующих токенов XLEX?

Общее количество циркулирующих токенов составляет 7831.700422935026, что напрямую влияет на дефицит токена и его оценку. Изменения в предложении могут происходить из-за эмиссии, сжигания или графиков разблокировки.

Каков 24-часовой объём торгов Energy Select Sector SPDR Fund xStock?

Energy Select Sector SPDR Fund xStock за прошедшие сутки генерировал ₽-- в торговом обороте, что демонстрирует активность торговли этим активом и глубину его ликвидности.

Как XLEX показывает себя по сравнению с конкурентами из категории Tokenized Assets,Solana Ecosystem,Real World Assets (RWA),Ink Ecosystem,BackedFi xStocks Ecosystem?

По сравнению с другими активами в сегменте Tokenized Assets,Solana Ecosystem,Real World Assets (RWA),Ink Ecosystem,BackedFi xStocks Ecosystem, динамика XLEX зависит от рыночных настроений, принятия инвесторами и on-chain метрик, связанных с --.

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Страница обновлена: 2026-08-11 05:31:12 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Energy Select Sector SPDR Fund xStock (XLEX)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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