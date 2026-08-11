Какова текущая цена TON xStock?

TON xStock торгуется по цене ₽228.193767410560000, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере 1.28%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как TONXX соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере 1.28% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если TONXX превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как TON xStock показывает себя по сравнению с токенами категории Tokenized Assets,Solana Ecosystem,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),BackedFi xStocks Ecosystem?

В рамках сегмента Tokenized Assets,Solana Ecosystem,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),BackedFi xStocks Ecosystem TONXX демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация TON xStock?

Рыночная капитализация ₽39776118.9180057472000 ставит TONXX на 3534-е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽219.963828258048000 до ₽231.186472556928000, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется TONXX?

TON xStock обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку TONXX?

При наличии в обращении 174214.13492402 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.