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Текущая цена Wrapped NVIDIA xStock сегодня составляет 218,7 USD. Рыночная капитализация WNVDAX составляет 632 960 USD. Отслеживайте обновления цен WNVDAX в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Wrapped NVIDIA xStock сегодня составляет 218,7 USD. Рыночная капитализация WNVDAX составляет 632 960 USD. Отслеживайте обновления цен WNVDAX в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Wrapped NVIDIA xStock (WNVDAX)

Не в листинге

Текущая цена 1 WNVDAX в USD:

$219,56
$219,56$219,56
-0,02%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Wrapped NVIDIA xStock (WNVDAX) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 13:16:57 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Wrapped NVIDIA xStock

Текущая цена Wrapped NVIDIA xStock (WNVDAX) сегодня составляет $ 218,7 с изменением 2,54% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации WNVDAX на USD составляет $ 218,7 за WNVDAX.

На данный момент Wrapped NVIDIA xStock занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 632 960, при оборотном предложении 2,89K WNVDAX. В течение последних 24 часов, WNVDAX торговался в диапазоне от $ 216,8 (минимум) до $ 225,5 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 228,63, тогда как исторический минимум составил $ 189,87.

В краткосрочной перспективе WNVDAX изменился на -0,26% за последний час и на +5,58% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 1,08M.

Рыночная информация Wrapped NVIDIA xStock (WNVDAX)

$ 632,96K
$ 632,96K$ 632,96K

$ 1,08M
$ 1,08M$ 1,08M

$ 632,96K
$ 632,96K$ 632,96K

2,89K
2,89K 2,89K

2 894,227407621606
2 894,227407621606 2 894,227407621606

Текущая рыночная капитализация Wrapped NVIDIA xStock составляет $ 632,96K, при 24-часовом объеме торгов $ 1,08M. Циркулируещее обращение WNVDAX составляет 2,89K, а общее предложение – 2894.227407621606. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 632,96K.

История цен Wrapped NVIDIA xStock в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 216,8
$ 216,8$ 216,8
Мин 24Ч
$ 225,5
$ 225,5$ 225,5
Макс 24Ч

$ 216,8
$ 216,8$ 216,8

$ 225,5
$ 225,5$ 225,5

$ 228,63
$ 228,63$ 228,63

$ 189,87
$ 189,87$ 189,87

-0,26%

-2,54%

+5,58%

+5,58%

История цен Wrapped NVIDIA xStock (WNVDAX) в USD

За сегодня изменение цены Wrapped NVIDIA xStock на USD составило $ -5,709880475684486.
За последние 30 дней изменение цены Wrapped NVIDIA xStock на USD составило $ +10,2132025200.
За последние 60 дней изменение цены Wrapped NVIDIA xStock на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Wrapped NVIDIA xStock на USD составило $ +0,0007142076302.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -5,709880475684486-2,54%
30 дней$ +10,2132025200+4,67%
60 дней$ 0--
90 дней$ +0,0007142076302+0,00%

Прогноз цены Wrapped NVIDIA xStock

Прогноз цены Wrapped NVIDIA xStock (WNVDAX) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена WNVDAX в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Wrapped NVIDIA xStock (WNVDAX) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Wrapped NVIDIA xStock потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Wrapped NVIDIA xStock достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены WNVDAX, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Wrapped NVIDIA xStock».

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Источник Wrapped NVIDIA xStock (WNVDAX)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Категория :

Ethereum EcosystemMantle EcosystemReal World Assets (RWA)

О Wrapped NVIDIA xStock

Сколько стоит Wrapped NVIDIA xStock в данный момент?

Wrapped NVIDIA xStock в настоящее время торгуется по цене ₽16362.45159126480000, с изменением цены за последние 24 часа на -2.54%. Эта актуальная цена представляет собой мгновенный снимок рыночной активности и настроений инвесторов.

Вверх или вниз движется WNVDAX сегодня?

WNVDAX продемонстрировал изменение цены за последние 24 часа, что отражает реакцию рынка на последние новости, объем торгов и события в экосистеме Tokenized Assets,Wrapped-Tokens,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Mantle Ecosystem,X Layer Ecosystem,BackedFi xStocks Ecosystem.

Насколько популярен Wrapped NVIDIA xStock сегодня?

Токен зафиксировал объем торгов за 24 часа в размере ₽--, что указывает на то, сколько трейдеров активно покупают или продают WNVDAX.

Чем отличается Wrapped NVIDIA xStock от других криптоактивов?

Являясь частью категории Tokenized Assets,Wrapped-Tokens,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Mantle Ecosystem,X Layer Ecosystem,BackedFi xStocks Ecosystem и созданным на сети --, WNVDAX предлагает конкретную полезность и роль в своей экосистеме, которая может включать платежи, стейкинг, управление или специфические сценарии использования.

Какое количество WNVDAX находится в обращении на рынке?

Сегодня в обращении находятся 2894.227407621606 токенов, что помогает определить степень дефицита токена и его общую рыночную стоимость.

Какова самая высокая и самая низкая цена Wrapped NVIDIA xStock за все время?

Наивысшая зафиксированная цена токена (ATH) составляет ₽17105.383206725520000, тогда как минимальная цена (ATL) — ₽14205.480949398480000, что дает важный контекст для долгосрочных инвесторов при оценке ценовых циклов.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Wrapped NVIDIA xStock

Страница обновлена: 2026-08-11 13:16:57 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Wrapped NVIDIA xStock (WNVDAX)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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