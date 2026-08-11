Сколько стоит Wrapped NVIDIA xStock в данный момент?

Wrapped NVIDIA xStock в настоящее время торгуется по цене ₽16362.45159126480000, с изменением цены за последние 24 часа на -2.54%. Эта актуальная цена представляет собой мгновенный снимок рыночной активности и настроений инвесторов.

Вверх или вниз движется WNVDAX сегодня?

WNVDAX продемонстрировал изменение цены за последние 24 часа, что отражает реакцию рынка на последние новости, объем торгов и события в экосистеме Tokenized Assets,Wrapped-Tokens,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Mantle Ecosystem,X Layer Ecosystem,BackedFi xStocks Ecosystem.

Насколько популярен Wrapped NVIDIA xStock сегодня?

Токен зафиксировал объем торгов за 24 часа в размере ₽--, что указывает на то, сколько трейдеров активно покупают или продают WNVDAX.

Чем отличается Wrapped NVIDIA xStock от других криптоактивов?

Являясь частью категории Tokenized Assets,Wrapped-Tokens,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Mantle Ecosystem,X Layer Ecosystem,BackedFi xStocks Ecosystem и созданным на сети --, WNVDAX предлагает конкретную полезность и роль в своей экосистеме, которая может включать платежи, стейкинг, управление или специфические сценарии использования.

Какое количество WNVDAX находится в обращении на рынке?

Сегодня в обращении находятся 2894.227407621606 токенов, что помогает определить степень дефицита токена и его общую рыночную стоимость.

Какова самая высокая и самая низкая цена Wrapped NVIDIA xStock за все время?

Наивысшая зафиксированная цена токена (ATH) составляет ₽17105.383206725520000, тогда как минимальная цена (ATL) — ₽14205.480949398480000, что дает важный контекст для долгосрочных инвесторов при оценке ценовых циклов.