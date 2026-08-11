Какова текущая цена Strategy PP Variable xStock?

Strategy PP Variable xStock торгуется по цене ₽7478.096842559280000, за последние 24 часа его цена изменилась на -1.90%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH Strategy PP Variable xStock составляет ₽10472.328314687568000, тогда как ATL — ₽5461.74156585120000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка STRCX?

Рыночная капитализация составляет ₽11207397925.6033159680000, что ставит актив на 194-е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие Strategy PP Variable xStock на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле STRCX.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 1498767.793199551 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится Strategy PP Variable xStock?

Strategy PP Variable xStock входит в классификацию Tokenized Assets,Solana Ecosystem,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),BackedFi xStocks Ecosystem, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность STRCX?

Работа в сети -- позволяет STRCX использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.