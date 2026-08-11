Какова текущая цена Sandisk Corporation xStock?

Sandisk Corporation xStock торгуется по цене ₽92611.830209941504000, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере 1.39%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как SNDKX соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере 1.39% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если SNDKX превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как Sandisk Corporation xStock показывает себя по сравнению с токенами категории Tokenized Assets,Solana Ecosystem,Tokenized Stock,Real World Assets (RWA),Ink Ecosystem,BackedFi xStocks Ecosystem?

В рамках сегмента Tokenized Assets,Solana Ecosystem,Tokenized Stock,Real World Assets (RWA),Ink Ecosystem,BackedFi xStocks Ecosystem SNDKX демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация Sandisk Corporation xStock?

Рыночная капитализация ₽879210517.8419359104000 ставит SNDKX на 1076-е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽89285.23864846432000 до ₽95373.514747371168000, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется SNDKX?

Sandisk Corporation xStock обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку SNDKX?

При наличии в обращении 9493.696696584604 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.