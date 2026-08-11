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Текущая цена Sandisk Corporation xStock сегодня составляет 1 237,76 USD. Рыночная капитализация SNDKX составляет 11 750 676 USD. Отслеживайте обновления цен SNDKX в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Sandisk Corporation xStock сегодня составляет 1 237,76 USD. Рыночная капитализация SNDKX составляет 11 750 676 USD. Отслеживайте обновления цен SNDKX в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Sandisk Corporation xStock (SNDKX)

Не в листинге

Текущая цена 1 SNDKX в USD:

$1 237,78
$1 237,78$1 237,78
+0,01%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Sandisk Corporation xStock (SNDKX) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 10:38:42 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Sandisk Corporation xStock

Текущая цена Sandisk Corporation xStock (SNDKX) сегодня составляет $ 1 237,76 с изменением 1,40% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SNDKX на USD составляет $ 1 237,76 за SNDKX.

На данный момент Sandisk Corporation xStock занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 11 750 676, при оборотном предложении 9,49K SNDKX. В течение последних 24 часов, SNDKX торговался в диапазоне от $ 1 193,3 (минимум) до $ 1 274,67 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 16 187 595, тогда как исторический минимум составил $ 892,27.

В краткосрочной перспективе SNDKX изменился на -- за последний час и на -3,30% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 469,09K.

Рыночная информация Sandisk Corporation xStock (SNDKX)

$ 11,75M
$ 11,75M$ 11,75M

$ 469,09K
$ 469,09K$ 469,09K

$ 83,64M
$ 83,64M$ 83,64M

9,49K
9,49K 9,49K

--
----

Текущая рыночная капитализация Sandisk Corporation xStock составляет $ 11,75M, при 24-часовом объеме торгов $ 469,09K. Циркулируещее обращение SNDKX составляет 9,49K, а общее предложение – . Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 83,64M.

История цен Sandisk Corporation xStock в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 1 193,3
$ 1 193,3$ 1 193,3
Мин 24Ч
$ 1 274,67
$ 1 274,67$ 1 274,67
Макс 24Ч

$ 1 193,3
$ 1 193,3$ 1 193,3

$ 1 274,67
$ 1 274,67$ 1 274,67

$ 16 187 595
$ 16 187 595$ 16 187 595

$ 892,27
$ 892,27$ 892,27

--

+1,40%

-3,30%

-3,30%

История цен Sandisk Corporation xStock (SNDKX) в USD

За сегодня изменение цены Sandisk Corporation xStock на USD составило $ +17,05.
За последние 30 дней изменение цены Sandisk Corporation xStock на USD составило $ -439,3180330240.
За последние 60 дней изменение цены Sandisk Corporation xStock на USD составило $ -445,6912592640.
За последние 90 дней изменение цены Sandisk Corporation xStock на USD составило $ -0,0017714860423.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +17,05+1,40%
30 дней$ -439,3180330240-35,49%
60 дней$ -445,6912592640-36,00%
90 дней$ -0,0017714860423-0,00%

Прогноз цены Sandisk Corporation xStock

Прогноз цены Sandisk Corporation xStock (SNDKX) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена SNDKX в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Sandisk Corporation xStock (SNDKX) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Sandisk Corporation xStock потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Sandisk Corporation xStock достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены SNDKX, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Sandisk Corporation xStock».

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Источник Sandisk Corporation xStock (SNDKX)

Официальный веб-сайт

Категория :

Ink EcosystemReal World Assets (RWA)Solana Ecosystem

О Sandisk Corporation xStock

Какова текущая цена Sandisk Corporation xStock?

Sandisk Corporation xStock торгуется по цене ₽92611.830209941504000, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере 1.39%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как SNDKX соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере 1.39% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если SNDKX превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как Sandisk Corporation xStock показывает себя по сравнению с токенами категории Tokenized Assets,Solana Ecosystem,Tokenized Stock,Real World Assets (RWA),Ink Ecosystem,BackedFi xStocks Ecosystem?

В рамках сегмента Tokenized Assets,Solana Ecosystem,Tokenized Stock,Real World Assets (RWA),Ink Ecosystem,BackedFi xStocks Ecosystem SNDKX демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация Sandisk Corporation xStock?

Рыночная капитализация ₽879210517.8419359104000 ставит SNDKX на 1076-е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽89285.23864846432000 до ₽95373.514747371168000, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется SNDKX?

Sandisk Corporation xStock обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку SNDKX?

При наличии в обращении 9493.696696584604 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.

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Страница обновлена: 2026-08-11 10:38:42 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Sandisk Corporation xStock (SNDKX)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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