Текущая цена Gamestop xStock сегодня составляет 27,48 USD. Следите за обновлениями цены GMEX к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными.

Цена Gamestop xStock (GMEX)

Текущая цена 1 GMEX в USD:

$27,48
$27,48$27,48
0,00%1D
График цены Gamestop xStock (GMEX) в реальном времени
Информация о ценах Gamestop xStock (GMEX) (USD)

Текущая цена Gamestop xStock (GMEX) составляет $27,48. За последние 24 часа GMEX торговался в диапазоне от $ 27,48 до $ 27,48, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена GMEX за все время составляет $ 33,93, а минимальная – $ 23,93.

Что касается краткосрочной динамики, GMEX изменился на 0,00% за последний час, на 0,00% за 24 часа и на 0,00% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Gamestop xStock (GMEX)

$ 477,65K
$ 477,65K$ 477,65K

--
----

$ 6,97M
$ 6,97M$ 6,97M

17,38K
17,38K 17,38K

253 705,81696068
253 705,81696068 253 705,81696068

Текущая рыночная капитализация Gamestop xStock составляет $ 477,65K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение GMEX составляет 17,38K, а общее предложение – 253705.81696068. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 6,97M.

История цен Gamestop xStock (GMEX) в USD

За сегодня изменение цены Gamestop xStock на USD составило $ 0,0.
За последние 30 дней изменение цены Gamestop xStock на USD составило $ 0,0000000000.
За последние 60 дней изменение цены Gamestop xStock на USD составило $ 0,0000000000.
За последние 90 дней изменение цены Gamestop xStock на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0,00,00%
30 дней$ 0,00000000000,00%
60 дней$ 0,00000000000,00%
90 дней$ 0--

Что такое Gamestop xStock (GMEX)

"For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that.

xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock.

xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token."

Источник Gamestop xStock (GMEX)

Прогноз цены Gamestop xStock (USD)

Сколько будет стоить Gamestop xStock (GMEX) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Gamestop xStock (GMEX) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Gamestop xStock.

Проверьте прогноз цены Gamestop xStock!

Токеномика Gamestop xStock (GMEX)

Понимание токеномики Gamestop xStock (GMEX) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена GMEX прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Gamestop xStock (GMEX)

Сколько стоит Gamestop xStock (GMEX) на сегодня?
Актуальная цена GMEX в USD – 27,48 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена GMEX в USD?
Текущая цена GMEX в USD составляет $ 27,48. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Gamestop xStock?
Рыночная капитализация GMEX составляет $ 477,65K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение GMEX?
Циркулирующее предложение GMEX составляет 17,38K USD.
Какова была максимальная цена (ATH) GMEX?
GMEX достиг максимальной цены (ATH) в 33,93 USD.
Какова была минимальная цена GMEX за все время (ATL)?
GMEX достиг минимальной цены (ATL) в 23,93 USD.
Каков объем торгов GMEX?
Объем торгов за последние 24 часа для GMEX составляет -- USD.
Вырастет ли GMEX в цене в этом году?
GMEX может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены GMEX для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.