Какова сегодняшняя актуальная стоимость Exxon Mobil xStock?

Сегодня Exxon Mobil xStock торгуется по цене ₽11939.755736247584000, при этом за последние 24 часа цена изменилась на 3.79%. Эта цена постоянно меняется, отражая текущий рыночный настрой.

Насколько волатильна XOMX в данный момент?

Уровень волатильности за последние 24 часа составляет --%, что даёт представление о том, как быстро движется цена токена. Более высокая волатильность может создавать как торговые возможности, так и риски в зависимости от рыночных условий.

Какие условия ликвидности у Exxon Mobil xStock сегодня?

Exxon Mobil xStock имеет рейтинг ликвидности --/100, который оценивает глубину рынка на различных биржах. Более высокая ликвидность обычно приводит к более узким спредам и лучшему исполнению рыночных ордеров.

На каких ценовых уровнях торговался XOMX сегодня?

За последние 24 часа он торговался в диапазоне от ₽11345.685924580672000 до ₽11961.453500149776000. Этот диапазон помогает трейдерам определить зоны поддержки и сопротивления для краткосрочных стратегий.

Каков сегодняшний объём торгов XOMX?

Всего за последний день было совершено сделок на сумму ₽--. Всплески объёма часто предшествуют значительным движениям цены или изменениям рыночного настроения.

Как инвесторам следует интерпретировать уровень риска Exxon Mobil xStock?

Риск определяется волатильностью, глубиной ликвидности, рыночным рейтингом и распределением предложения. Как актив категории Tokenized Assets,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Mantle Ecosystem,TON Ecosystem,BackedFi xStocks Ecosystem, созданный на блокчейне --, XOMX может менять свой профиль риска в зависимости от обновлений экосистемы или общерыночных тенденций.