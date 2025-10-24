Что такое Oracle xStock (ORCLX)

"For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It's been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that. xStocks are tokenized stocks. They're backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock. xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token."

Источник Oracle xStock (ORCLX) Whitepaper Официальный веб-сайт

Прогноз цены Oracle xStock (USD)

Сколько будет стоить Oracle xStock (ORCLX) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Oracle xStock (ORCLX) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Oracle xStock.

Проверьте прогноз цены Oracle xStock!

ORCLX на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Oracle xStock (ORCLX)

Понимание токеномики Oracle xStock (ORCLX) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена ORCLX прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Oracle xStock (ORCLX) Сколько стоит Oracle xStock (ORCLX) на сегодня? Актуальная цена ORCLX в USD – 299,03 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена ORCLX в USD? $ 299,03 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена ORCLX в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Oracle xStock? Рыночная капитализация ORCLX составляет $ 993,87K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение ORCLX? Циркулирующее предложение ORCLX составляет 3,32K USD . Какова была максимальная цена (ATH) ORCLX? ORCLX достиг максимальной цены (ATH) в 341,33 USD . Какова была минимальная цена ORCLX за все время (ATL)? ORCLX достиг минимальной цены (ATL) в 278,2 USD . Каков объем торгов ORCLX? Объем торгов за последние 24 часа для ORCLX составляет -- USD . Вырастет ли ORCLX в цене в этом году? ORCLX может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены ORCLX для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Oracle xStock (ORCLX)