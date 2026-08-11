Сегодняшняя цена Russell 2000 xStock

Текущая цена Russell 2000 xStock (IWMX) сегодня составляет $ 300.74 с изменением 0.00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации IWMX на USD составляет $ 300.74 за IWMX.

На данный момент Russell 2000 xStock занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 617,002, при оборотном предложении 2.05K IWMX. В течение последних 24 часов, IWMX торговался в диапазоне от $ 300.52 (минимум) до $ 300.8 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 799.42, тогда как исторический минимум составил $ 89.07.

В краткосрочной перспективе IWMX изменился на +0.01% за последний час и на +1.81% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 245.45.

Рыночная информация Russell 2000 xStock (IWMX)

Рыночная капитализация $ 617.00K$ 617.00K $ 617.00K Объем (24Ч) $ 245.45$ 245.45 $ 245.45 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 103.11M$ 103.11M $ 103.11M Оборотное предложение 2.05K 2.05K 2.05K Общее предложение 342,857.0314825203 342,857.0314825203 342,857.0314825203

Текущая рыночная капитализация Russell 2000 xStock составляет $ 617.00K, при 24-часовом объеме торгов $ 245.45. Циркулируещее обращение IWMX составляет 2.05K, а общее предложение – 342857.0314825203. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 103.11M.