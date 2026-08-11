Какова текущая цена Vanguard Total World xStock?

Vanguard Total World xStock (VTX) торгуется по цене ₽12103.247788198784000, что отражает изменение цены на уровне -0.44% за последние 24 часа. Эта актуальная информация объединяет данные о ценах с глобальных бирж, чтобы предоставить трейдерам точную оценку рынка в любой момент.

Какую роль играет Vanguard Total World xStock в своей экосистеме?

Являясь ключевым активом сети -- и частью сектора Tokenized Assets,Solana Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),BackedFi xStocks Ecosystem, VTX часто обеспечивает работу таких важных функций, как платежи, стейкинг, голосование по вопросам управления и стимулирование ликвидности. Его архитектура может влиять на то, как приложения или смарт-контракты работают в рамках всей экосистемы.

Насколько активно сегодня торгуется VTX?

За последние 24 часа объем торгов VTX составил ₽--. Высокий объем обычно свидетельствует о большом интересе инвесторов, более здоровой ликвидности и лучшем исполнении сделок как для мелких, так и для крупных трейдеров.

Каково количество токенов Vanguard Total World xStock в обращении?

Сегодня в обращении находится 12345.54000814124 токенов, что определяет доступное количество для торговли. Объем токенов в обращении помогает инвесторам оценивать ограниченность предложения, динамику инфляции и потенциальное распределение токенов в долгосрочной перспективе.

Какова рыночная капитализация и рейтинг VTX?

В настоящее время Vanguard Total World xStock занимает рейтинг №2209 с рыночной капитализацией ₽149421652.9885779840000, что ставит его в ряд признанных активов в своем секторе и помогает инвесторам оценивать его относительный масштаб.

Какова динамика Vanguard Total World xStock за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена продемонстрировала изменение на уровне -0.44%. Краткосрочная динамика может зависеть от настроений трейдеров, изменений ликвидности или событий, связанных с сетью --.

Как Vanguard Total World xStock соотносится с аналогичными активами в той же категории?

В рамках сегмента Tokenized Assets,Solana Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),BackedFi xStocks Ecosystem VTX демонстрирует конкурентоспособную активность, поддерживаемую высокими уровнями торговли, высокой ликвидностью и постоянным применением в своей экосистеме.