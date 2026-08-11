Какова текущая цена Novo Nordisk xStock?

Novo Nordisk xStock торгуется по цене ₽3502.178138944240000, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере -0.43%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как NVOX соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере -0.43% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если NVOX превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как Novo Nordisk xStock показывает себя по сравнению с токенами категории Tokenized Assets,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),BackedFi xStocks Ecosystem?

В рамках сегмента Tokenized Assets,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),BackedFi xStocks Ecosystem NVOX демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация Novo Nordisk xStock?

Рыночная капитализация ₽40004510.7608490960000 ставит NVOX на 3526-е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽3499.933632553120000 до ₽3517.889683682080000, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется NVOX?

Novo Nordisk xStock обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку NVOX?

При наличии в обращении 11421.88250513914 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.