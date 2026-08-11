Сегодняшняя цена International Business Machines xStock

Текущая цена International Business Machines xStock (IBMX) сегодня составляет $ 237.46 с изменением 1.06% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации IBMX на USD составляет $ 237.46 за IBMX.

На данный момент International Business Machines xStock занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 986,291, при оборотном предложении 4.15K IBMX. В течение последних 24 часов, IBMX торговался в диапазоне от $ 234.87 (минимум) до $ 239.68 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 340.56, тогда как исторический минимум составил $ 201.03.

В краткосрочной перспективе IBMX изменился на +0.01% за последний час и на +4.17% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 336.60.

Рыночная информация International Business Machines xStock (IBMX)

Рыночная капитализация $ 986.29K$ 986.29K $ 986.29K Объем (24Ч) $ 336.60$ 336.60 $ 336.60 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 75.85M$ 75.85M $ 75.85M Оборотное предложение 4.15K 4.15K 4.15K Общее предложение 319,434.4885567324 319,434.4885567324 319,434.4885567324

Текущая рыночная капитализация International Business Machines xStock составляет $ 986.29K, при 24-часовом объеме торгов $ 336.60. Циркулируещее обращение IBMX составляет 4.15K, а общее предложение – 319434.4885567324. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 75.85M.