Сегодняшняя цена Visa xStock

Текущая цена Visa xStock (VX) сегодня составляет $ 357,96 с изменением 2,78% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации VX на USD составляет $ 357,96 за VX.

На данный момент Visa xStock занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 464 878, при оборотном предложении 1,30K VX. В течение последних 24 часов, VX торговался в диапазоне от $ 354,83 (минимум) до $ 368,22 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 437,23, тогда как исторический минимум составил $ 279,95.

В краткосрочной перспективе VX изменился на -- за последний час и на -2,32% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 2,08K.

Рыночная информация Visa xStock (VX)

Рыночная капитализация $ 464,88K$ 464,88K $ 464,88K Объем (24Ч) $ 2,08K$ 2,08K $ 2,08K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 94,74M$ 94,74M $ 94,74M Оборотное предложение 1,30K 1,30K 1,30K Общее предложение 264 677,8184186538 264 677,8184186538 264 677,8184186538

Текущая рыночная капитализация Visa xStock составляет $ 464,88K, при 24-часовом объеме торгов $ 2,08K. Циркулируещее обращение VX составляет 1,30K, а общее предложение – 264677.8184186538. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 94,74M.