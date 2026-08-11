Какова текущая цена Marvell xStock?

Marvell xStock торгуется по цене ₽15978.481044021216000, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере -2.00%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как MRVLX соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере -2.00% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если MRVLX превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как Marvell xStock показывает себя по сравнению с токенами категории Tokenized Assets,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),BackedFi xStocks Ecosystem?

В рамках сегмента Tokenized Assets,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),BackedFi xStocks Ecosystem MRVLX демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация Marvell xStock?

Рыночная капитализация ₽365505602.9182262880000 ставит MRVLX на 1583-е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽15759.269780927232000 до ₽17049.099875036544000, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется MRVLX?

Marvell xStock обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку MRVLX?

При наличии в обращении 23188.51583143594 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.