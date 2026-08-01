Какова текущая цена Bending Spoons xStock?

Bending Spoons xStock (BSPX) торгуется по цене ₽3862.047330320480000, что отражает изменение цены на уровне 16.22% за последние 24 часа. Эта актуальная информация объединяет данные о ценах с глобальных бирж, чтобы предоставить трейдерам точную оценку рынка в любой момент.

Какую роль играет Bending Spoons xStock в своей экосистеме?

Являясь ключевым активом сети -- и частью сектора Tokenized Assets,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),TON Ecosystem,BackedFi xStocks Ecosystem, BSPX часто обеспечивает работу таких важных функций, как платежи, стейкинг, голосование по вопросам управления и стимулирование ликвидности. Его архитектура может влиять на то, как приложения или смарт-контракты работают в рамках всей экосистемы.

Насколько активно сегодня торгуется BSPX?

За последние 24 часа объем торгов BSPX составил ₽--. Высокий объем обычно свидетельствует о большом интересе инвесторов, более здоровой ликвидности и лучшем исполнении сделок как для мелких, так и для крупных трейдеров.

Каково количество токенов Bending Spoons xStock в обращении?

Сегодня в обращении находится 2075073.634063998 токенов, что определяет доступное количество для торговли. Объем токенов в обращении помогает инвесторам оценивать ограниченность предложения, динамику инфляции и потенциальное распределение токенов в долгосрочной перспективе.

Какова рыночная капитализация и рейтинг BSPX?

В настоящее время Bending Spoons xStock занимает рейтинг №250 с рыночной капитализацией ₽8014519647.2616239440000, что ставит его в ряд признанных активов в своем секторе и помогает инвесторам оценивать его относительный масштаб.

Какова динамика Bending Spoons xStock за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена продемонстрировала изменение на уровне 16.22%. Краткосрочная динамика может зависеть от настроений трейдеров, изменений ликвидности или событий, связанных с сетью --.

Как Bending Spoons xStock соотносится с аналогичными активами в той же категории?

В рамках сегмента Tokenized Assets,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),TON Ecosystem,BackedFi xStocks Ecosystem BSPX демонстрирует конкурентоспособную активность, поддерживаемую высокими уровнями торговли, высокой ликвидностью и постоянным применением в своей экосистеме.