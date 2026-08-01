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Текущая цена Bending Spoons xStock сегодня составляет 51,62 USD. Рыночная капитализация BSPX составляет 107 121 811 USD. Отслеживайте обновления цен BSPX в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Bending Spoons xStock сегодня составляет 51,62 USD. Рыночная капитализация BSPX составляет 107 121 811 USD. Отслеживайте обновления цен BSPX в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Bending Spoons xStock (BSPX)

Не в листинге

Текущая цена 1 BSPX в USD:

$53,57
$53,57$53,57
0,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Bending Spoons xStock (BSPX) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 01:50:49 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Bending Spoons xStock

Текущая цена Bending Spoons xStock (BSPX) сегодня составляет $ 51,62 с изменением 16,22% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BSPX на USD составляет $ 51,62 за BSPX.

На данный момент Bending Spoons xStock занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 107 121 811, при оборотном предложении 2,08M BSPX. В течение последних 24 часов, BSPX торговался в диапазоне от $ 43,55 (минимум) до $ 50,88 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 51,62, тогда как исторический минимум составил $ 28,12.

В краткосрочной перспективе BSPX изменился на +5,97% за последний час и на +42,75% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 4,19K.

Рыночная информация Bending Spoons xStock (BSPX)

$ 107,12M
$ 107,12M$ 107,12M

$ 4,19K
$ 4,19K$ 4,19K

$ 107,12M
$ 107,12M$ 107,12M

2,08M
2,08M 2,08M

2 075 073,634063998
2 075 073,634063998 2 075 073,634063998

Текущая рыночная капитализация Bending Spoons xStock составляет $ 107,12M, при 24-часовом объеме торгов $ 4,19K. Циркулируещее обращение BSPX составляет 2,08M, а общее предложение – 2075073.634063998. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 107,12M.

История цен Bending Spoons xStock в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 43,55
$ 43,55$ 43,55
Мин 24Ч
$ 50,88
$ 50,88$ 50,88
Макс 24Ч

$ 43,55
$ 43,55$ 43,55

$ 50,88
$ 50,88$ 50,88

$ 51,62
$ 51,62$ 51,62

$ 28,12
$ 28,12$ 28,12

+5,97%

+16,22%

+42,75%

+42,75%

История цен Bending Spoons xStock (BSPX) в USD

За сегодня изменение цены Bending Spoons xStock на USD составило $ +7,2.
За последние 30 дней изменение цены Bending Spoons xStock на USD составило $ +30,7102298180.
За последние 60 дней изменение цены Bending Spoons xStock на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Bending Spoons xStock на USD составило $ -0,00222302367789.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +7,2+16,22%
30 дней$ +30,7102298180+59,49%
60 дней$ 0--
90 дней$ -0,00222302367789-0,00%

Прогноз цены Bending Spoons xStock

Прогноз цены Bending Spoons xStock (BSPX) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена BSPX в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Bending Spoons xStock (BSPX) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Bending Spoons xStock потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Bending Spoons xStock достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены BSPX, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Bending Spoons xStock».

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Источник Bending Spoons xStock (BSPX)

Официальный веб-сайт

Категория :

Arbitrum EcosystemBNB Chain EcosystemEthereum Ecosystem

О Bending Spoons xStock

Какова текущая цена Bending Spoons xStock?

Bending Spoons xStock (BSPX) торгуется по цене ₽3862.047330320480000, что отражает изменение цены на уровне 16.22% за последние 24 часа. Эта актуальная информация объединяет данные о ценах с глобальных бирж, чтобы предоставить трейдерам точную оценку рынка в любой момент.

Какую роль играет Bending Spoons xStock в своей экосистеме?

Являясь ключевым активом сети -- и частью сектора Tokenized Assets,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),TON Ecosystem,BackedFi xStocks Ecosystem, BSPX часто обеспечивает работу таких важных функций, как платежи, стейкинг, голосование по вопросам управления и стимулирование ликвидности. Его архитектура может влиять на то, как приложения или смарт-контракты работают в рамках всей экосистемы.

Насколько активно сегодня торгуется BSPX?

За последние 24 часа объем торгов BSPX составил ₽--. Высокий объем обычно свидетельствует о большом интересе инвесторов, более здоровой ликвидности и лучшем исполнении сделок как для мелких, так и для крупных трейдеров.

Каково количество токенов Bending Spoons xStock в обращении?

Сегодня в обращении находится 2075073.634063998 токенов, что определяет доступное количество для торговли. Объем токенов в обращении помогает инвесторам оценивать ограниченность предложения, динамику инфляции и потенциальное распределение токенов в долгосрочной перспективе.

Какова рыночная капитализация и рейтинг BSPX?

В настоящее время Bending Spoons xStock занимает рейтинг №250 с рыночной капитализацией ₽8014519647.2616239440000, что ставит его в ряд признанных активов в своем секторе и помогает инвесторам оценивать его относительный масштаб.

Какова динамика Bending Spoons xStock за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена продемонстрировала изменение на уровне 16.22%. Краткосрочная динамика может зависеть от настроений трейдеров, изменений ликвидности или событий, связанных с сетью --.

Как Bending Spoons xStock соотносится с аналогичными активами в той же категории?

В рамках сегмента Tokenized Assets,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),TON Ecosystem,BackedFi xStocks Ecosystem BSPX демонстрирует конкурентоспособную активность, поддерживаемую высокими уровнями торговли, высокой ликвидностью и постоянным применением в своей экосистеме.

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Страница обновлена: 2026-08-11 01:50:49 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Bending Spoons xStock (BSPX)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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