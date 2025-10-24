Что такое Eli Lilly xStock (LLYX)

"For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It's been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that. xStocks are tokenized stocks. They're backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock. xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token."

Источник Eli Lilly xStock (LLYX) Whitepaper Официальный веб-сайт

Токеномика Eli Lilly xStock (LLYX)

Понимание токеномики Eli Lilly xStock (LLYX) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена LLYX прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Eli Lilly xStock (LLYX) Сколько стоит Eli Lilly xStock (LLYX) на сегодня? Актуальная цена LLYX в USD – 819,08 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена LLYX в USD? $ 819,08 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена LLYX в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Eli Lilly xStock? Рыночная капитализация LLYX составляет $ 276,24K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение LLYX? Циркулирующее предложение LLYX составляет 337,27 USD . Какова была максимальная цена (ATH) LLYX? LLYX достиг максимальной цены (ATH) в 868,14 USD . Какова была минимальная цена LLYX за все время (ATL)? LLYX достиг минимальной цены (ATL) в 624,79 USD . Каков объем торгов LLYX? Объем торгов за последние 24 часа для LLYX составляет -- USD . Вырастет ли LLYX в цене в этом году? LLYX может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены LLYX для более подробного анализа.

