Текущая цена Eli Lilly xStock сегодня составляет 819,08 USD. Следите за обновлениями цены LLYX к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены LLYX прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Eli Lilly xStock сегодня составляет 819,08 USD. Следите за обновлениями цены LLYX к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены LLYX прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о LLYX

Информация о цене LLYX

Whitepaper LLYX

Официальный сайт LLYX

Токеномика LLYX

Прогноз цен LLYX

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Eli Lilly xStock

Цена Eli Lilly xStock (LLYX)

Не в листинге

Текущая цена 1 LLYX в USD:

$819,08
$819,08$819,08
+0,60%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Eli Lilly xStock (LLYX) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:36:47 (UTC+8)

Информация о ценах Eli Lilly xStock (LLYX) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 803,72
$ 803,72$ 803,72
Мин 24Ч
$ 819,19
$ 819,19$ 819,19
Макс 24Ч

$ 803,72
$ 803,72$ 803,72

$ 819,19
$ 819,19$ 819,19

$ 868,14
$ 868,14$ 868,14

$ 624,79
$ 624,79$ 624,79

+0,03%

+0,66%

-1,16%

-1,16%

Текущая цена Eli Lilly xStock (LLYX) составляет $819,08. За последние 24 часа LLYX торговался в диапазоне от $ 803,72 до $ 819,19, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена LLYX за все время составляет $ 868,14, а минимальная – $ 624,79.

Что касается краткосрочной динамики, LLYX изменился на +0,03% за последний час, на +0,66% за 24 часа и на -1,16% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Eli Lilly xStock (LLYX)

$ 276,24K
$ 276,24K$ 276,24K

--
----

$ 17,48M
$ 17,48M$ 17,48M

337,27
337,27 337,27

21 342,925497754
21 342,925497754 21 342,925497754

Текущая рыночная капитализация Eli Lilly xStock составляет $ 276,24K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение LLYX составляет 337,27, а общее предложение – 21342.925497754. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 17,48M.

История цен Eli Lilly xStock (LLYX) в USD

За сегодня изменение цены Eli Lilly xStock на USD составило $ +5,39.
За последние 30 дней изменение цены Eli Lilly xStock на USD составило $ +77,4771048320.
За последние 60 дней изменение цены Eli Lilly xStock на USD составило $ +124,5590518520.
За последние 90 дней изменение цены Eli Lilly xStock на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +5,39+0,66%
30 дней$ +77,4771048320+9,46%
60 дней$ +124,5590518520+15,21%
90 дней$ 0--

Что такое Eli Lilly xStock (LLYX)

"For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that.

xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock.

xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token."

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Eli Lilly xStock (LLYX)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Прогноз цены Eli Lilly xStock (USD)

Сколько будет стоить Eli Lilly xStock (LLYX) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Eli Lilly xStock (LLYX) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Eli Lilly xStock.

Проверьте прогноз цены Eli Lilly xStock!

LLYX на местную валюту

Токеномика Eli Lilly xStock (LLYX)

Понимание токеномики Eli Lilly xStock (LLYX) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена LLYX прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Eli Lilly xStock (LLYX)

Сколько стоит Eli Lilly xStock (LLYX) на сегодня?
Актуальная цена LLYX в USD – 819,08 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена LLYX в USD?
Текущая цена LLYX в USD составляет $ 819,08. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Eli Lilly xStock?
Рыночная капитализация LLYX составляет $ 276,24K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение LLYX?
Циркулирующее предложение LLYX составляет 337,27 USD.
Какова была максимальная цена (ATH) LLYX?
LLYX достиг максимальной цены (ATH) в 868,14 USD.
Какова была минимальная цена LLYX за все время (ATL)?
LLYX достиг минимальной цены (ATL) в 624,79 USD.
Каков объем торгов LLYX?
Объем торгов за последние 24 часа для LLYX составляет -- USD.
Вырастет ли LLYX в цене в этом году?
LLYX может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены LLYX для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 00:36:47 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Eli Lilly xStock (LLYX)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.