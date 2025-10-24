Текущая цена Microsoft xStock сегодня составляет 542,95 USD. Следите за обновлениями цены MSFTX к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MSFTX прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Microsoft xStock сегодня составляет 542,95 USD. Следите за обновлениями цены MSFTX к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MSFTX прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о MSFTX

Информация о цене MSFTX

Whitepaper MSFTX

Официальный сайт MSFTX

Токеномика MSFTX

Прогноз цен MSFTX

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Microsoft xStock

Цена Microsoft xStock (MSFTX)

Не в листинге

Текущая цена 1 MSFTX в USD:

$542,95
$542,95$542,95
+4,60%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Microsoft xStock (MSFTX) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:56:35 (UTC+8)

Информация о ценах Microsoft xStock (MSFTX) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 517,63
$ 517,63$ 517,63
Мин 24Ч
$ 543,05
$ 543,05$ 543,05
Макс 24Ч

$ 517,63
$ 517,63$ 517,63

$ 543,05
$ 543,05$ 543,05

$ 767,64
$ 767,64$ 767,64

$ 490,75
$ 490,75$ 490,75

-0,00%

+4,62%

+3,05%

+3,05%

Текущая цена Microsoft xStock (MSFTX) составляет $542,95. За последние 24 часа MSFTX торговался в диапазоне от $ 517,63 до $ 543,05, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена MSFTX за все время составляет $ 767,64, а минимальная – $ 490,75.

Что касается краткосрочной динамики, MSFTX изменился на -0,00% за последний час, на +4,62% за 24 часа и на +3,05% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Microsoft xStock (MSFTX)

$ 1,19M
$ 1,19M$ 1,19M

--
----

$ 12,34M
$ 12,34M$ 12,34M

2,19K
2,19K 2,19K

22 719,557042978
22 719,557042978 22 719,557042978

Текущая рыночная капитализация Microsoft xStock составляет $ 1,19M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение MSFTX составляет 2,19K, а общее предложение – 22719.557042978. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 12,34M.

История цен Microsoft xStock (MSFTX) в USD

За сегодня изменение цены Microsoft xStock на USD составило $ +23,99.
За последние 30 дней изменение цены Microsoft xStock на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Microsoft xStock на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Microsoft xStock на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +23,99+4,62%
30 дней$ 0--
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Microsoft xStock (MSFTX)

"For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that.

xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock.

xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token."

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Microsoft xStock (MSFTX)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Прогноз цены Microsoft xStock (USD)

Сколько будет стоить Microsoft xStock (MSFTX) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Microsoft xStock (MSFTX) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Microsoft xStock.

Проверьте прогноз цены Microsoft xStock!

MSFTX на местную валюту

Токеномика Microsoft xStock (MSFTX)

Понимание токеномики Microsoft xStock (MSFTX) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MSFTX прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Microsoft xStock (MSFTX)

Сколько стоит Microsoft xStock (MSFTX) на сегодня?
Актуальная цена MSFTX в USD – 542,95 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена MSFTX в USD?
Текущая цена MSFTX в USD составляет $ 542,95. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Microsoft xStock?
Рыночная капитализация MSFTX составляет $ 1,19M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение MSFTX?
Циркулирующее предложение MSFTX составляет 2,19K USD.
Какова была максимальная цена (ATH) MSFTX?
MSFTX достиг максимальной цены (ATH) в 767,64 USD.
Какова была минимальная цена MSFTX за все время (ATL)?
MSFTX достиг минимальной цены (ATL) в 490,75 USD.
Каков объем торгов MSFTX?
Объем торгов за последние 24 часа для MSFTX составляет -- USD.
Вырастет ли MSFTX в цене в этом году?
MSFTX может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MSFTX для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 00:56:35 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Microsoft xStock (MSFTX)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.