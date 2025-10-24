Что такое Vanguard xStock (VTIX)

For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It's been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that. xStocks are tokenized stocks. They're backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock. xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token.

Источник Vanguard xStock (VTIX) Whitepaper Официальный веб-сайт

Прогноз цены Vanguard xStock (USD)

Сколько будет стоить Vanguard xStock (VTIX) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Vanguard xStock (VTIX) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет?

Проверьте прогноз цены Vanguard xStock!

VTIX на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Vanguard xStock (VTIX)

Понимание токеномики Vanguard xStock (VTIX) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена VTIX прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Vanguard xStock (VTIX) Сколько стоит Vanguard xStock (VTIX) на сегодня? Актуальная цена VTIX в USD – 330,58 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена VTIX в USD? $ 330,58 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена VTIX в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Vanguard xStock? Рыночная капитализация VTIX составляет $ 587,81K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение VTIX? Циркулирующее предложение VTIX составляет 1,78K USD . Какова была максимальная цена (ATH) VTIX? VTIX достиг максимальной цены (ATH) в 333,03 USD . Какова была минимальная цена VTIX за все время (ATL)? VTIX достиг минимальной цены (ATL) в 304,19 USD . Каков объем торгов VTIX? Объем торгов за последние 24 часа для VTIX составляет -- USD . Вырастет ли VTIX в цене в этом году? VTIX может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены VTIX для более подробного анализа.

