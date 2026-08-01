Какова реальная цена Alpha Bulgaria Warrants сегодня?

Текущая цена Alpha Bulgaria Warrants составляет ₽239.41401505280000, за последние 24 часа она изменилась на 0.0%. Эта цифра обновляется постоянно, чтобы отражать точные условия мирового рынка.

Как выглядит дневная структура цен для ALFW?

ALFW торговался в диапазоне от ₽239.41401505280000 до ₽239.41401505280000, что даёт представление о внутридневной ценовой силе и потенциальных зонах прорыва.

Насколько волатильна Alpha Bulgaria Warrants сегодня?

За последний день токен продемонстрировал волатильность --%, что помогает трейдерам определить, является ли рынок стабильным или сильно реагирующим.

В какой технической зоне сейчас торгуется ALFW?

Движение цены относительно недавних максимумов и минимумов указывает на то, что ALFW демонстрирует умеренный краткосрочный импульс, зависящий от ликвидности и общей рыночной тенденции.

Каково общее место Alpha Bulgaria Warrants в рейтинге рынка и его размер?

С капитализацией ₽8553813931.3751997040000 Alpha Bulgaria Warrants занимает #239 место, что свидетельствует о сильном присутствии на рынке и высоком интересе инвесторов.

Какова недавняя активность торговли ALFW?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--, что подтверждает активное участие глобальных трейдеров.

Как Alpha Bulgaria Warrants соотносится с максимальным и минимальным уровнями цен?

Его ATH составляет ₽239.41401505280000, а ATL — ₽239.41401505280000, что позволяет оценить долгосрочный ценовой потенциал и возможные просадки.

Какие фундаментальные факторы влияют на рыночное поведение ALFW?

Ключевые факторы включают текущее предложение токенов (35714286.0 токенов), производительность категории в рамках Tokenized Assets,Real World Assets (RWA),Base Ecosystem и активность на блокчейне по --, все это формирует ценовое движение токена.