Какова текущая цена Janus Henderson Anemoy Treasury Fund?

Janus Henderson Anemoy Treasury Fund торгуется по цене ₽83.052555853344000, за последние 24 часа его цена изменилась на 0.03%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH Janus Henderson Anemoy Treasury Fund составляет ₽83.052555853344000, тогда как ATL — ₽81.1820027935840000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка JTRSY?

Рыночная капитализация составляет ₽65237079444.4954870208000, что ставит актив на 72-е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие Janus Henderson Anemoy Treasury Fund на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле JTRSY.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 783770063.238116 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится Janus Henderson Anemoy Treasury Fund?

Janus Henderson Anemoy Treasury Fund входит в классификацию Tokenized Assets,Avalanche Ecosystem,Real World Assets (RWA),Base Ecosystem,Plume Network Ecosystem,Monad Ecosystem,Tokenized Treasuries, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность JTRSY?

Работа в сети -- позволяет JTRSY использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.