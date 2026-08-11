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Текущая цена Pleasing Gold сегодня составляет 4 322,94 USD. Рыночная капитализация PGOLD составляет 84 319 140 USD. Отслеживайте обновления цен PGOLD в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Pleasing Gold сегодня составляет 4 322,94 USD. Рыночная капитализация PGOLD составляет 84 319 140 USD. Отслеживайте обновления цен PGOLD в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Pleasing Gold (PGOLD)

Не в листинге

Текущая цена 1 PGOLD в USD:

$4 334,26
$4 334,26$4 334,26
0,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Pleasing Gold (PGOLD) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 09:44:28 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Pleasing Gold

Текущая цена Pleasing Gold (PGOLD) сегодня составляет $ 4 322,94 с изменением 0,46% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации PGOLD на USD составляет $ 4 322,94 за PGOLD.

На данный момент Pleasing Gold занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 84 319 140, при оборотном предложении 19,51K PGOLD. В течение последних 24 часов, PGOLD торговался в диапазоне от $ 4 296,53 (минимум) до $ 4 321,6 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 5 507,64, тогда как исторический минимум составил $ 23,41.

В краткосрочной перспективе PGOLD изменился на +0,03% за последний час и на +6,41% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 12,15.

Рыночная информация Pleasing Gold (PGOLD)

$ 84,32M
$ 84,32M$ 84,32M

$ 12,15
$ 12,15$ 12,15

$ 84,32M
$ 84,32M$ 84,32M

19,51K
19,51K 19,51K

19 505,05044
19 505,05044 19 505,05044

Текущая рыночная капитализация Pleasing Gold составляет $ 84,32M, при 24-часовом объеме торгов $ 12,15. Циркулируещее обращение PGOLD составляет 19,51K, а общее предложение – 19505.05044. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 84,32M.

История цен Pleasing Gold в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 4 296,53
$ 4 296,53$ 4 296,53
Мин 24Ч
$ 4 321,6
$ 4 321,6$ 4 321,6
Макс 24Ч

$ 4 296,53
$ 4 296,53$ 4 296,53

$ 4 321,6
$ 4 321,6$ 4 321,6

$ 5 507,64
$ 5 507,64$ 5 507,64

$ 23,41
$ 23,41$ 23,41

+0,03%

+0,46%

+6,41%

+6,41%

История цен Pleasing Gold (PGOLD) в USD

За сегодня изменение цены Pleasing Gold на USD составило $ +19,58.
За последние 30 дней изменение цены Pleasing Gold на USD составило $ +258,3086338200.
За последние 60 дней изменение цены Pleasing Gold на USD составило $ +175,5757758060.
За последние 90 дней изменение цены Pleasing Gold на USD составило $ +0,376579288799.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +19,58+0,46%
30 дней$ +258,3086338200+5,98%
60 дней$ +175,5757758060+4,06%
90 дней$ +0,376579288799+0,00%

Прогноз цены Pleasing Gold

Прогноз цены Pleasing Gold (PGOLD) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена PGOLD в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Pleasing Gold (PGOLD) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Pleasing Gold потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Pleasing Gold достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены PGOLD, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Pleasing Gold».

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Источник Pleasing Gold (PGOLD)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Категория :

ApeChain EcosystemArbitrum EcosystemReal World Assets (RWA)

О Pleasing Gold

Какова текущая цена Pleasing Gold?

Pleasing Gold торгуется по цене ₽323428.881947609760000, за последние 24 часа его цена изменилась на 0.45%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH Pleasing Gold составляет ₽412064.439332938560000, тогда как ATL — ₽1751.463153870640000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка PGOLD?

Рыночная капитализация составляет ₽6308494954.1247345600000, что ставит актив на 290-е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие Pleasing Gold на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле PGOLD.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 19505.05044 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится Pleasing Gold?

Pleasing Gold входит в классификацию Tokenized Assets,Tokenized Gold,Arbitrum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Tokenized Commodities,ApeChain Ecosystem,Pleasing Ecosystem, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность PGOLD?

Работа в сети -- позволяет PGOLD использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Pleasing Gold

Страница обновлена: 2026-08-11 09:44:28 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Pleasing Gold (PGOLD)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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