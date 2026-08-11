Какова текущая цена Pleasing Gold?

Pleasing Gold торгуется по цене ₽323428.881947609760000, за последние 24 часа его цена изменилась на 0.45%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH Pleasing Gold составляет ₽412064.439332938560000, тогда как ATL — ₽1751.463153870640000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка PGOLD?

Рыночная капитализация составляет ₽6308494954.1247345600000, что ставит актив на 290-е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие Pleasing Gold на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле PGOLD.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 19505.05044 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится Pleasing Gold?

Pleasing Gold входит в классификацию Tokenized Assets,Tokenized Gold,Arbitrum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Tokenized Commodities,ApeChain Ecosystem,Pleasing Ecosystem, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность PGOLD?

Работа в сети -- позволяет PGOLD использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.