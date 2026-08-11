Какова текущая цена Tradable LatAm Residential SSTL?

Tradable LatAm Residential SSTL торгуется по цене ₽74.81762865920000, за последние 24 часа его цена изменилась на --%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH Tradable LatAm Residential SSTL составляет ₽74.81762865920000, тогда как ATL — ₽74.81762865920000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка PC0000089?

Рыночная капитализация составляет ₽2768253158.2019439104000, что ставит актив на 541-е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие Tradable LatAm Residential SSTL на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле PC0000089.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 37000012.390813 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится Tradable LatAm Residential SSTL?

Tradable LatAm Residential SSTL входит в классификацию Tokenized Assets,ZkSync Ecosystem,Real World Assets (RWA),Tradable Ecosystem, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность PC0000089?

Работа в сети -- позволяет PC0000089 использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.