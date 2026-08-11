Какова текущая цена USTBL?

USTBL торгуется по цене ₽79.2318687500928000, за последние 24 часа его цена изменилась на -0.31%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH USTBL составляет ₽79.6059568933888000, тогда как ATL — ₽3.157684751148115328000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка USTBL?

Рыночная капитализация составляет ₽2401708352.6802504320000, что ставит актив на 600-е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие USTBL на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле USTBL.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 30224654.133288 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится USTBL?

USTBL входит в классификацию Tokenized Assets,Real World Assets (RWA),Bitcoin Ecosystem, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность USTBL?

Работа в сети -- позволяет USTBL использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.