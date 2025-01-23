Цена Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD)
Текущая цена Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) сегодня составляет 11,262.56 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 51.36M USD. Цена FIUSD к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Sygnum FIUSD Liquidity Fund:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 0.00 USD
- Изменение цены Sygnum FIUSD Liquidity Fund в течение дня составляет 0.00%
- Оборотное предложение составляет 4.56K USD
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За сегодня изменение цены Sygnum FIUSD Liquidity Fund на USD составило $ 0.0.
За последние 30 дней изменение цены Sygnum FIUSD Liquidity Fund на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Sygnum FIUSD Liquidity Fund на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Sygnum FIUSD Liquidity Fund на USD составило $ 0.
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|Изменение (USD)
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Ознакомьтесь с последним анализом цен Sygnum FIUSD Liquidity Fund: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
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Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
This project focuses on the tokenization of Fidelity International's Money Market Fund by Sygnum Bank, specifically the Fidelity Institutional Liquidity Fund (ILF) USD Fund Class G Acc. Sygnum Bank is the token issuer of the above mentioned.
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