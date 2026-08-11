Какова текущая цена Securitize Tokenized AAA CLO Fund?

Securitize Tokenized AAA CLO Fund торгуется по цене ₽76825.858828014912000, за последние 24 часа его цена изменилась на 0.07%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH Securitize Tokenized AAA CLO Fund составляет ₽77264.316465222656000, тогда как ATL — ₽74647.038624006464000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка STAC?

Рыночная капитализация составляет ₽7697761305.6647121280000, что ставит актив на 251-е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие Securitize Tokenized AAA CLO Fund на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле STAC.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 100197.807065 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится Securitize Tokenized AAA CLO Fund?

Securitize Tokenized AAA CLO Fund входит в классификацию Tokenized Assets,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Securitize Ecosystem,Tokenized Credit, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность STAC?

Работа в сети -- позволяет STAC использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.