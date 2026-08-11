Сегодняшняя цена Reental

Текущая цена Reental (RNT) сегодня составляет $ 0,266726 с изменением 4,10% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации RNT на USD составляет $ 0,266726 за RNT.

На данный момент Reental занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 36 853 199, при оборотном предложении 138,17M RNT. В течение последних 24 часов, RNT торговался в диапазоне от $ 0,260961 (минимум) до $ 0,278514 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 33,06, тогда как исторический минимум составил $ 0,01591959.

В краткосрочной перспективе RNT изменился на -0,00% за последний час и на -2,53% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 28,70K.

Рыночная информация Reental (RNT)

Рыночная капитализация $ 36,85M$ 36,85M $ 36,85M Объем (24Ч) $ 28,70K$ 28,70K $ 28,70K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 53,35M$ 53,35M $ 53,35M Оборотное предложение 138,17M 138,17M 138,17M Общее предложение 200 000 000,0 200 000 000,0 200 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Reental составляет $ 36,85M, при 24-часовом объеме торгов $ 28,70K. Циркулируещее обращение RNT составляет 138,17M, а общее предложение – 200000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 53,35M.