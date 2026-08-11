Какова текущая цена YZY?

YZY торгуется по цене ₽21.8394212699961200000, за последние 24 часа его цена изменилась на -1.43%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH YZY составляет ₽220.709795126800000, тогда как ATL — ₽14.0980439101435360000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка YZY?

Рыночная капитализация составляет ₽6516013560.7402832080000, что ставит актив на 281-е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие YZY на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле YZY.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 298963636.44115 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится YZY?

YZY входит в классификацию Solana Ecosystem,Meme,Celebrity-Themed, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность YZY?

Работа в сети -- позволяет YZY использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.