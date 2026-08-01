Сегодняшняя цена Baby Claw

Текущая цена Baby Claw (BABYCLAW) сегодня составляет $ 0.091376 с изменением 0.00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BABYCLAW на USD составляет $ 0.091376 за BABYCLAW.

На данный момент Baby Claw занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 91,376,294, при оборотном предложении 1.00B BABYCLAW. В течение последних 24 часов, BABYCLAW торговался в диапазоне от $ 0.0 (минимум) до $ 0.0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе BABYCLAW изменился на -- за последний час и на 0.00% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 5.43.

Рыночная информация Baby Claw (BABYCLAW)

Рыночная капитализация $ 91.38M$ 91.38M $ 91.38M Объем (24Ч) $ 5.43$ 5.43 $ 5.43 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 91.38M$ 91.38M $ 91.38M Оборотное предложение 1.00B 1.00B 1.00B Общее предложение 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущая рыночная капитализация Baby Claw составляет $ 91.38M, при 24-часовом объеме торгов $ 5.43. Циркулируещее обращение BABYCLAW составляет 1.00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 91.38M.